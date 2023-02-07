7 продуктов для повышения полового влечения

14 февраля совсем скоро, и, возможно, вы уже начали готовиться к романтическому ужину. Эти продукты станут его отличным дополнением.

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Существует довольно много продуктов, которые усиливают половое влечение. По-другому такие продукты называются афродизиаками. Согласно Pharmacognosy Review, к афродизиакам может относиться пища либо лекарство, которые повышают либидо (сексуальное влечение).

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Вот на какие продукты вам стоит обратить внимание.

Устрицы. В них, по словам Лизы Янг, члена Медицинского экспертного совета Eat This, Not That, в устрицах много цинка. Известно, что этот минерал может влиять на выработку тестостерона. Также этот продукт богат омега-3, которые улучшают кровоток, эректильную функцию, работу яичек. Кроме того, известно, что цинк повышает уровень дофамина, а между дофамином и улучшением эрекции есть связь.

Шафран. В ходе исследования, проведённого Phytomedicine, выяснилось, что таблетки шафрана (200 мг в день) могут помочь при эректильной дисфункции. Они увеличивают количество эрекций и их продолжительность. В другом исследовании, которое было опубликовано в Human Psychopharmacology, говорится, что 30 мг шафрана в день могут способствовать повышению возбуждения у женщин и увеличивают количество естественной смазки.

Авокадо. В состав этого фрукта входят ненасыщенные жиры, а они важны для гормонального здоровья. Содержит авокадо и фолиевую кислоту, из которой производится гистамин - вещество, которое высвобождается при возбуждении или оргазме.

Фисташки. В рамках небольшого исследования, опубликованного в Международном журнале исследований импотенции, выяснилось, что у фисташек могут быть свойства, схожие со свойствами афродизиака. Однако участвовали в этом исследовании всего 17 мужчин, поэтому нужны ещё дополнительные доказательства подобного эффекта фисташек. При этом у участников спустя три недели улучшилась эректильная функция.

Мака. В небольшой научной работе, которая опубликована в Первом международном журнале андрологии, отмечается, что спустя 12 недель мужчины, которым давали маку, сообщили об увеличении сексуального влечения и общего сексуального благополучия. В ходе другого исследования изучались женщины в период постменопаузы, у которых из-за антидепрессантов снизилось либидо. За счёт маки им удалось избавиться от этой проблемы.

Красный женьшень. Согласно научным исследованиям, у этого растения - множество положительных свойств. В том числе укрепление здоровья сердца, иммунитета, антиоксидантный эффект, способность повышать либидо. В исследовании, опубликованном в Journal of Sexual Medicine, выяснилось, что три капсулы красного женьшеня в день помогли усилить сексуальное возбуждение у участников. В ходе других исследований было показало, что это растение улучшает эректильную дисфункцию и замедляет преждевременную эякуляцию.

Ягоды. Они содержат много флавоноидов (особенно много их в ежевике), что позволяет мужчинам поддерживать эрекцию. Кроме того, в исследовании Pharmacognosy Review говорится, что флавоноиды улучшают качество спермы.