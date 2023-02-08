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39 минут назад

Можно ли пить кофе при температуре

Клео.Руиещё 2

Кофе является любимым напитком для многих, особенно с утра. Но если человек приболел, как быть в такой ситуации. Встает такой вопрос, можно ли пить кофе при температуре? Давайте разбираться.

Можно ли пить кофе при температуре
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Температура бывает разная

Одно дело температура 37, а второе - под 40 градусов. Если температура невысокая, то от кофе можно не отказываться. В этом случае кофеин поможет сконцентрироваться, особенно если нужно проделать какую-то работу.

Если же температура высокая - 38 и выше, то стоит отказаться от кофе. Дело в том, что при высокой температуру сердце и так находится под высокой нагрузкой. А если еще выпить, то вы создадите еще большую нагрузку на работу сердца. Дело может даже дойти до тахикардии.

Пять фактов, почему не стоит употреблять кофе при высокой температуре В кофе содержится кофеин, который приводит к быстрому повышению температуры тела, Высокая температура свидетельствует о значительном повышении артериального давления. Кофе добавит к этому дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кофе способствует расширению сосудов и разжижжению крови, в то время как при высокой температуре нужен обратный эффект. Кофе может привести к гиповолемии, из-за снижения объема крови. Кофе может вызвать дополнительное воспаление и привести к ухудшению состояния здоровья. Выводы

Как вы теперь понимаете, если температура невысокая, то чашечка кофе вам не навредит. Если же у вас серьезный жар, то лучше всего обращаться к врачу. А кофе создаст лишнюю нагрузку ы на без того уставший организм.

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