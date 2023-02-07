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58 минут назад

Названы эффективные упражнения для проработки области талии

Lenta.ru

Фитнес-тренер Уилл Дуру рассказал о тренировках для проработки области талии. Его слова приводит The Sun.

Названы эффективные упражнения для проработки области талии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых эффективных упражнений специалист назвал приседания с гантелями: «Опустите руки вдоль тела и приседайте, пока гантели не коснутся пола. Необходимо сделать три подхода по 16 раз».

Также помогут упражнения со скакалкой или фитнес-резинками.

«Наступите правой ногой на один конец резинки и энергично вытягивайте вверх второй конец, отводя руки в левую сторону. Затем поменяйте ногу и направление движения. Понадобится три подхода по 12 повторений», — сказал тренер.

Мышцы корпуса также хорошо прокачивает упражнение «Русский твист». Необходимо сесть на пол, отклонить корпус, поднять ноги на 10-15 сантиметров и выполнять скручивания в обе стороны 20 раз в три подхода.

Для второго упражнения понадобятся слайдеры или скользящая ткань.

«Стоя в планке, подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по десять повторений. Затем, стоя в планке, попеременно подтягивайте левое колено к правому локтю, а правое — к левому. Выполняйте движения на протяжении 20 секунд. Повторите их дважды, сделав перерывы по 30 секунд», — посоветовал тренер.

Здоровье,
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