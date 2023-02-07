Названы эффективные упражнения для проработки области талии

«Стоя в планке, подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по десять повторений. Затем, стоя в планке, попеременно подтягивайте левое колено к правому локтю, а правое — к левому. Выполняйте движения на протяжении 20 секунд. Повторите их дважды, сделав перерывы по 30 секунд», — посоветовал тренер.