Причины бессонницы, которые вы не могли себе представить

Почему вы можете терять драгоценный сон.

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Потеря сна — огромная проблема для большого количества людей. Чаще всего с бессонницей сталкиваются жители больших городов, чья работа провоцирует серьезный стресс. Но при этом есть немало других факторов, о которых мы даже не задумываемся. Подумайте, возможно, вы узнаете свою причину бессонницы в нашем материале.

Повышенная физическая активность

Конечно, определенная нагрузка необходима, в том числе и для хорошего сна, но всему должна быть мера. Вы активно занимаетесь спортом и при этом начали замечать, что ваш сон расстраивается? Проследите, на какое время суток приходятся ваши тренировки. Если вы занимаетесь после работы непосредственно перед сном, нет ничего удивительного, что этот самый сон к вам не идет. Попробуйте изменить график занятий, перенеся тренировки на утро или день, по возможности. С большой вероятностью именно излишнее возбуждение нервной системы мешает полноценному сну.

«Беспокойные ноги»

Часто нарушения сна могут быть вызваны неприятными ощущениями в ногах, которые появляются исключительно в моменты вашего отхождения ко сну. Специалисты не могут точно определить, что является конкретной причиной такого состояния, их может быть множество и все сугубо индивидуально — от гормональных нарушений до авитаминоза. Обязательно сообщите своему лечащему врачу о подобном состоянии.

«Взрывающаяся голова»