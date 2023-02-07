Стоматолог объяснила, зачем чистить язык

Заведующая стоматологическим отделением клиники Южно-уральского Государственного Университета, кандидат медицинских наук Клиники ЮУГМУ Татьяна Мороз напомнила южноуральцам, что утром и вечером надо чистить не только зубы, но и язык. Ведь на нем тоже появляется налет, бактерии и вирусы, а если их не убирать, то они будут скапливаться и могут привести к различным заболеваниям.

Фото: Unsplash Unsplash

— Язык — зеркало организма. По его состоянию можно определить, есть ли проблемы со здоровьем. В частности, налет на языке может свидетельствовать о заболеваниях печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря. Излишняя отечность, отпечатки зубов говорят о том, что у человека не в порядке сердечно-сосудистая система или почки, — рассказала заведующая стоматологическим отделением Клиники ЮУГМУ Татьяна Мороз.

Специалист отметила, что для поддержания здоровья особенно важна утренняя гигиена. За ночь на языке успевает накопиться немало токсинов, бактерий, вирусов и прочего. Чтобы избавиться от неприятных «жильцов», можно купить себе специальную щетку, которые продаются в аптеках, или отдельную зубную щетку для языка.

После чистки языка стоматолог рекомендует «ротовые ванночки» с отварами ромашки, календулы или шалфея — они поддерживают баланс микрофлоры и борются с тем, кто хочет этой микрофлоре навредить. Впрочем, можно обойтись и без трав. Татьяна предлагает еще один рецепт раствора для очищающей «ротовой ванночки»: чайная ложка соды на стакан теплой кипяченой воды прекрасно выполнят свою работу. Такие «ванночки» надо применять не больше пяти минут.