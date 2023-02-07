Раскрыта опасность похудения по методу Маска и Кардашьян

Люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани. Эту малоизвестную опасность модного способа коррекции веса врач-эндокринолог Флоренс Комите раскрыла в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Комите, похудение при помощи препаратов, обычно назначаемых пациентам с диабетом второго типа для понижения уровня сахара в крови, пользуется популярностью, однако подтянутого телосложения с их помощью добиться не удастся. Из-за инъекций человек чувствует постоянную тошноту, поэтому не может выполнять упражнения с отягощением и питается в основном легкоусвояемой пищей с низким содержанием жира, например, рисом или пюре.

Эндокринолог предупредила, что такой рацион практически не содержит белка, так как именно этот макронутриент при тошноте и рвоте вызывает наибольшее отторжение организма. Из-за этого возникает сильный дефицит калорий, который в сочетании с недостаточной физической активностью приводит к быстрой потере веса за счет мышечной ткани.

До 60 процентов сброшенного при помощи препаратов от диабета веса могут составить мышцы

Комите добавила, что у пациентов с ожирением и избыточным весом в возрасте после 50 лет ситуация может осложняться еще и неуклонно снижающимся уровнем тестостерона, ответственного за поддержание мышечной массы. Врач рекомендовала не искать легких путей и вместо уколов для диабетиков придерживаться плана тренировок с отягощением и сбалансированной диеты.