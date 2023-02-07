Раскрыта главная причина появления неприятного запаха от головы

Трихолог клиники Philip Kingsley Clinic, расположенной в Лондоне, Сьюзи Хаммонд раскрыла главную причину появления неприятного запаха от головы. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

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Врач рассказала, что данному явлению может способствовать нерегулярное мытье волос. «Это неправда, когда люди говорят, что слишком частое мытье волос высушивает их», — заявила Хаммонд.

По словам эксперта, пыль и грязь соединяются с липидами на коже головы, образуя влажную среду для размножения дрожжей. Они, в свою очередь, вызывают перхоть. Кроме того, кожное сало, вырабатываемое сальными железами, скапливается на коже головы и способствует возникновению неприятного запаха.

В связи с этим собеседница издания посоветовала мыть волосы ежедневно или через день. При этом Хаммонд обратила внимание читателей на то, что во время процедуры необходимо аккуратно массировать голову и не совершать резких движений. Кроме того, доктор порекомендовала на постоянной основе использовать кондиционер.