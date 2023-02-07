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2 часа назад

Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья

Lenta.ru

Заусенцы — поверхностные повреждения кожи около кутикулы — нуждаются в правильной обработке, в противном случае они могут стать причиной воспаления. Об этом дерматолог Светлана Студеникина рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В качестве основных причин появления заусенцев врач назвала неправильную обработку ногтевого ложа при маникюре или педикюре, привычку грызть ногти или длительный контакт с бытовой химией, антисептиками или водой. Также они могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса, сильного дефицита витаминов. Негативно сказываются на состоянии кожи вокруг ногтей и неблагоприятные внешние условия: холод, ультрафиолет, ветер.

Студеникина подчеркнула, что заусенцы — не просто эстетический дефект. Эта проблема, по ее мнению, сопряжена с некоторыми опасностями для здоровья.

Тянуть, отрывать или отгрызать заусенцы ни в коем случае нельзя, предупредила дерматолог. В образовавшуюся ранку могут попасть болезнетворные бактерии, что, в свою очередь, существенно повышает риск развития воспаления и нагноения. Студеникина рекомендовала обработать отслоившийся кусочек кожи антисептиком, после чего распарить его и отрезать маникюрными ножницами или щипчиками. В завершение процедуры можно нанести питательный крем или масло для кутикулы, чтобы избежать дальнейшего растрескивания поврежденного участка.

Здоровье,
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