Россиянам назвали опасность заусенцев для здоровья

Заусенцы — поверхностные повреждения кожи около кутикулы — нуждаются в правильной обработке, в противном случае они могут стать причиной воспаления. Об этом дерматолог Светлана Студеникина рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

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В качестве основных причин появления заусенцев врач назвала неправильную обработку ногтевого ложа при маникюре или педикюре, привычку грызть ногти или длительный контакт с бытовой химией, антисептиками или водой. Также они могут возникнуть из-за гормонального дисбаланса, сильного дефицита витаминов. Негативно сказываются на состоянии кожи вокруг ногтей и неблагоприятные внешние условия: холод, ультрафиолет, ветер.

Студеникина подчеркнула, что заусенцы — не просто эстетический дефект. Эта проблема, по ее мнению, сопряжена с некоторыми опасностями для здоровья.