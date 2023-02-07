Врач учит вовремя распознавать проблему и правильно разгружать голову.

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Нежелание приступать к рабочим обязанностям, апатия, хандра, разбитость и подавленное состояние – обычно всё это настигает нас в самый неподходящий момент. Например, когда невозможно сбросить рабочую нагрузку или переложить какие-то семейные обязанности на чьи-то плечи. Но сделать это придётся.

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Частая причина подобных состояний – переутомление или истощение нервной системы. В этот момент мозг словно сам нажимает на тормоз и опускает занавес. Нейроны переработали, им пора отдохнуть.

Нервное истощение — это пик краткосрочного расстройства, проявляющегося в форме невроза и депрессивных признаков. Оно развивается, когда психические и эмоциональные ресурсы человека оказываются на нуле, а энергия для их пополнения отсутствует.

Чтобы не допустить тяжёлых последствий, важно научиться вовремя распознавать проблему. Как? Есть ряд признаков, говорящих о её наличии.

Частые головные боли и головокружения. Потеря аппетита (в некоторой мере или полностью). Слабость, вялость, уныние. Нарушение работы когнитивной системы (в частности памяти, внимания). Дезориентация в пространстве. Низкий уровень полового влечения. Прерывистый и беспокойный сон. Тошнота и иные нарушения в работе ЖКТ. Чрезмерная чувствительность слуха и обоняния. Нетерпеливое состояние. 10 признаков нервного истощения

Истощение нервной системы также может снижать температуру тела до 35°С.

Как себе помочь?

Есть хорошие новости – всё можно поправить и добавить организму энергии. Лечение истощения нервной системы следует начинать с выявления и устранения факторов, которые способствовали его возникновению. При этом в восстановительный период необходимо создать условия, хорошо воздействующие на психическое и эмоциональное состояние. Нагружать нервную систему нельзя.

Ускорению реабилитационного процесса поспособствуют индивидуальные сеансы со специалистом. При нервном истощении цель врача – обучить пациента по-другому относиться к ситуациям, провоцирующим стресс и сопутствующим синдрому выгорания.

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Для поддержки организма врач назначает медикаменты. При тяжёлой форме нервного истощения с ярко выраженной клинической картиной специалист может выписать антидепрессанты и посоветовать консультации с психотерапевтом. Также предусмотрена физиотерапия. Как вариант – отправиться для восстановления в санаторий.