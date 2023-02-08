Самые сильные мышцы женщин: в чем мужчины уступают дамам

При всех особенностях и различиях мужчины, несомненно, сильнее в физическом плане. Редкая дама сможет потягаться с парнем ее параметров. Даже при одинаковом весе партнеров мужчина все равно сильнее женщины в 1,5-1,6 раза. В тренажерном зале для него рабочим является вес штанги 35-40 кг, для нее — около 25 кг.

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Причина заключается в развитой мужской мускулатуре, на что напрямую влияет гормон тестостерон. У барышень он тоже присутствует в организме, но в незначительной концентрации. При этом женщины все же имеют некоторое физическое превосходство и ряд мускулов, более развитых, чем у мужчин.

Как известно, женщины любят поговорить, поэтому и мышцы языка у них развиты гораздо лучше, чем у парней. Среднестатистическая современная женщина ежедневно произносит порядка 15-20 тысяч слов. Это превосходная тренировка артикуляции и профилактика дефектов дикции. У мужчин тот же показатель равен 7 тысячам.

Такая разница связана с выработкой в организме белка FOXP2. У женщин его на 30% больше. Отсюда и любовь к болтовне. Многие дамы настолько искусны во владении языком, что могут им вишневые черенки прямо во рту в узелки завязывать. Для мужчин это искусство находится за гранью понимания.

Ввиду специфического строения внутренних половых органов мускулатура малого таза у женщин более развита, чем у мужчин. Мышцы, поддерживающие матку, у женщины практически всегда находятся в тонусе. Особенно, если она ведет активную половую жизнь и регулярно достигает наслаждения. Сам механизм женской половой разрядки представляет собой спастические сокращения матки и в какой-то мере затрагивает прилегающие к ней мышцы.