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1 час назад

Аспирин увеличил выживаемость у больных раком яичников

Lenta.ruиещё 2

Специалисты из организации QIMR Berghofer выявили, что низкие дозы аспирина могут увеличить выживаемость при раке яичников. Выводы исследования описываются в Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

Аспирин увеличил выживаемость у больных раком яичников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всего были проанализированы данные более 900 женщин из Австралии, у которых был диагностирован рак яичников. Участниц попросили пройти опрос, который включал в себя вопросы, как они принимали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин.

Результаты показали, что женщины, принимавшие НПВП не менее четырех дней в неделю на протяжении года после постановки диагноза, жили в среднем дольше, чем контрольная группа. Причем наилучшие показатели были у пациенток, которые принимали именно низкие дозы аспирина.

Авторы считают, что снизить риск смерти аспирин может независимо от того, начинают пациентки принимать лекарства до или после постановки диагноза. Средняя дополнительная выживаемость больных в течение пятилетнего срока составила около 2,5 месяца.

Ученые отмечают, что, несмотря на то, что этот срок может показаться незначительным, он важен для больных раком яичников: заболевание часто диагностируется на поздней стадии, когда прогноз не слишком благоприятный и возможности для терапии ограничены. При этом для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, в том числе клинические испытания.

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