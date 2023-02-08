3 способа навсегда покончить с ночным перееданием

Ночные перекусы вредны для фигуры и здоровья, однако отказаться от них бывает достаточно сложно. Диетолог Лиза Ричардс дала три совета, как не «кусочничать» после ужина и предотвратить вздутие живота и отеки на утро. Об этом пишет американское издание She Finds.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Составьте план питания

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Один из способов избежать перекусов — составить сбалансированный план питания и придерживаться его, рассказала доктор Ричардс. Многим наглядное пособие помогает отслеживать количество и качество съеденного.

Методы постепенного снижения веса на первых порах дают, казалось бы, незначительные результаты на весах. Но уже через месяц можно оценить устойчивый прогресс. Экстремальные диеты, основанные на резком ограничении калорий, кажутся более эффективными, но они неминуемо приведут к возвращению потерянных килограммов.

— Сбалансированная диета по дневнику питания позволит сбросить вес без голодания, изнурительных тренировок или отказа от важных групп продуктов и макроэлементов, — отметила диетолог.

Заполнение журнала питания помогает лучше понять, каких полезных веществ не хватает в рационе.

Прислушивайтесь к сигналам голода

Интуитивное питание основано на четком понимании, когда человек по-настоящему голоден. Порою заглушить неприятное чувство может стакан воды, а не шоколадный батончик.

— Интуитивное питание — один из подходов, который позволяет сидящему на диете распознать истинный голод и сытость, — пояснила специалист.

Метод помогает худеть, так как человек ест только, когда голоден, и заканчивает трапезу при чувстве сытости, не переедая. Когда мы лучше осознаем потребности организма, отказаться от перекусов не составит труда.

Не ешьте соленое и молочное на ночь

Если приходится ужинать поздним вечером, стоит отказаться от соленых и молочных продуктов, порекомендовала эксперт.