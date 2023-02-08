Простые действия, которые помогут снять утренние отеки: видео

Нередко с утра мы видим в зеркале не самую радужную картину – утренние отеки знакомы практически всем.

Может, перед сном вы съели что-то соленое или выпили слишком много жидкости, а, может, они говорят о каком-либо нарушении в организме – в любом случае эту ситуацию стоит прояснить у врача.

А в этом материале "Рамблер" покажет простые упражнения и ритуалы, которые помогут быстро избавиться от утренней отечности.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @aliss_lovalova мы нашли видеоролик, в котором девушка подробно рассказала и показала, что делать, чтобы придать своему лицу свежий и отдохнувший вид.

Как это сделать, смотрите в видео.