Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Простые действия, которые помогут снять утренние отеки: видео

Мира Маркина

Нередко с утра мы видим в зеркале не самую радужную картину – утренние отеки знакомы практически всем.

Может, перед сном вы съели что-то соленое или выпили слишком много жидкости, а, может, они говорят о каком-либо нарушении в организме – в любом случае эту ситуацию стоит прояснить у врача.

А в этом материале "Рамблер" покажет простые упражнения и ритуалы, которые помогут быстро избавиться от утренней отечности.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @aliss_lovalova мы нашли видеоролик, в котором девушка подробно рассказала и показала, что делать, чтобы придать своему лицу свежий и отдохнувший вид.

Названы продукты, которые вызывают отеки

Как это сделать, смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал рецепт обеда для тех, кто на диете.

Здоровье,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители