Врач рассказала о продуктах, которые помогут костям после 40 лет

Никто не молодеет. Если в юношестве желудок переваривал гвозди, похмелья не было как такового, а организм с лёгкостью переносил любые невзгоды, то после 40 можно уже безошибочно предсказывать погоду по болям в суставах. Но самое главное, что кости скелета со временем становятся всё более хрупкими и могут сломаться от малейшего воздействия. Как питаться, чтобы этого избежать, рассказала диетолог Лиза Афинская.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В своём телеграм-канале эксперт рассказала, что для защиты костей необходимы витамин К, магний, калий, бор, медь и полифенолы. Эти вещества можно получить, добавив в рацион курагу, изюм, сушёное манго, а ещё лучше — чернослив. Всего 5–6 штучек чернослива в день сберегут ваши кости от «похудения». А если удвоить это число, то можно и укрепить костную ткань.

Но на этом полезные свойства чернослива не заканчиваются — он снижает холестерин и маркеры воспаления, помогает наладить работу кишечника (в нём много пищевых волокон) и снижает риск развития заболеваний ЖКТ.

«Среди сухофруктов чернослив невероятно богат антиоксидантами по сравнению с курагой, клюквой, финиками и изюмом. [По этим свойствам] чернослив совсем немного отстаёт от сушёного инжира», — добавила Афинская.