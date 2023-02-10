В Роспотребнадзоре объяснили, почему сладкое — это не шуточки для зубов

Нам с детства говорят, что от сладкого портятся зубы и появляется кариес. Так ли это на самом деле? В Роспотребнадзоре заявили, что да. По словам экспертов, кариес провоцируют два фактора — зубной налёт и как раз таки сахар. Получается, не стоит часто есть булочки, печеньки и пить сладкие напитки. В ведомстве отметили, что сахар привлекает вредные бактерии и снижает pH во рту.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Речь идёт прежде всего о моносахаридах и дисахаридах, именно их добавляют в продукты, поэтому поедание такой пищи лучше ограничить. А вот натуральные сахара, которые есть во фруктах, овощах и молочке, не влияют на развитие кариеса, так как обычно в составе таких продуктов ещё есть клетчатка, вода и другие защитные факторы.

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Эксперты посоветовали употреблять не более 6–9 чайных ложек (25–38 г) сахара в день, а лучше даже меньше. Кстати, речь не только о сахаре, который вы добавляете в чай, но обо всём, который попадает в ваш организм через фрукты, булочки и напитки.

«Потребление добавленного сахара не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона. <...> Фрукты, овощи и зерновые усиливают слюноотделение и помогают снизить потенциальный риск, связанный с сахарами», — рассказали специалисты.

Эксперты добавили, что во рту есть бактерии, которые питаются сахаром и образуют после этого зубной налёт. Вроде как от таких «кислотных атак» нас защищает слюна и фториды из зубной пасты и воды.

«Однако повторяющийся цикл кислотных атак всё же вызывает потерю минералов в эмали и её разрушение. Также, если налёт не смывается слюной или не удаляется щёткой, среда во рту становится более кислой. Тогда могут начать формироваться кариозные полости», — заявили в ведомстве.

Если отказаться от сладкого не получается, тогда полоскайте рот после того, как съели его. Также выбирайте зубную пасту, содержащую фтор — он помогает защитить зубы.