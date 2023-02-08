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2 часа назад

Названы самые вредные для талии повседневные привычки

Lenta.ru

Одной из самых вредных для талии повседневных привычек является регулярный недостаток сна, уверена врач-диетолог Кэрри Ракстон. Эту и еще три мешающие сбросить вес ошибки худеющих людей она назвала в беседе с изданием The Sun.

Названы самые вредные для талии повседневные привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка объяснила, что постоянный недосып приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса. Она сослалась на исследование, согласно которому здоровые люди, спящие не более четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов. Также у страдающих от недостатка ночного сна количество жира на животе в среднем на девять процентов выше.

По словам Ракстон, избавиться от лишнего жира в области талии также мешает нехватка белка в рационе. Он является важным питательным веществом, необходимым для восстановления всех тканей организма, здоровья мышц и костей. Его недостаток приводит к ухудшению самочувствия, постоянному чувству голода и, как следствие, перееданию.

Опасной для талии может стать и привычка употреблять пищу из большой тарелки, уверена диетолог.

В заключение Ракстон добавила, что при похудении не стоит увлекаться сладкими напитками и алкоголем, поскольку в них содержится много пустых калорий. Кроме того, следует помнить, что спиртные напитки усиливают чувство голода и стимулируют аппетит. Заменить газировку и алкоголь лучше на воду, зеленый или черный чай.

Ранее эндокринолог Флоренс Комите раскрыла малоизвестную опасность похудения по методу Илона Маска и Ким Кардашьян. Она уверяет, что сбрасывающие вес при помощи инъекций препаратов, назначаемых людям с диабетом второго типа, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани.

Здоровье,Ким Кардашьян,
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