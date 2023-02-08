Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
18 минут назад

Диетолог ГКБ им. В. В. Виноградова рассказала, как распознать анорексию

Твоя Газета

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как распознать анорексию. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Диетолог рассказала, как распознать анорексию
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Как отмечает врач, бить тревогу необходимо, если вы видите, что у вашего близкого наблюдается дефицит массы тела, и он отказывается от еды по неадекватным причинам. Как правило, болезнь развивается из-за неудовлетворенности человека собственным внешним видом, или же если он считает, что у него есть проблема со здоровьем, из-за которой надо отказаться от пищи.

В целом лечение анорексии направлено на психическую и физиологическую составляющие болезни и включает психотерапию, коррекцию питания, увеличение массы тела и восстановление нарушенных функций организма.

«Отказ от пищи приводит к нарушению работы внутренних органов и может привести к смертельному исходу», — предостерегает Юлия Пигарева.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители