Диетолог рассказала, как распознать анорексию

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как распознать анорексию. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Как отмечает врач, бить тревогу необходимо, если вы видите, что у вашего близкого наблюдается дефицит массы тела, и он отказывается от еды по неадекватным причинам. Как правило, болезнь развивается из-за неудовлетворенности человека собственным внешним видом, или же если он считает, что у него есть проблема со здоровьем, из-за которой надо отказаться от пищи.