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2 часа назад

Эксперт по пилатесу рассказала об омолаживающих упражнениях для женщин

Lenta.ru

Эксперт Эбби Маклахлан рассказала о пользе пилатеса для женщин. Ее слова приводит Express.

Эксперт по пилатесу рассказала об омолаживающих упражнениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявила, что регулярные занятия пилатесом способствуют омоложению. «Вы будете чувствовать себя лучше через 10 занятий, выглядеть лучше через 20 занятий и иметь совершенно новое тело через 30 занятий», — сказала она. Маклахлан объяснила, что такие упражнения помогают проработать мышцы позвоночника, кора и ягодиц, а также обеспечивают поддержку других суставов сильными локальными мышцами, что снижает вероятность травм и облегчает боль.

Маклахлан добавила, что пилатес доступен для людей любого возраста, потому что не влечет за собой негативное воздействие на тело и суставы. Однако лица, имеющие травмы позвоночника, предварительно должны проконсультироваться с врачом.

Ранее фитнес-инструктор Станислав Тимонов назвал способы предотвратить боли при беге. Он отметил, что необходимо давать телу возможность восстановиться и проводить силовые тренировки, которые помогают повысить выносливость мышц, сухожилий и костей.

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