Кефирная диета: польза и вред, рекомендации врача

Как и всегда, при минимуме усилий хочется получить максимальный результат в любом деле. Это в полной мере касается и диет. Чем проще диета, тем легче ее соблюдать, поэтому монодиеты, которые допускают употребление лишь одного продукта, так популярны. Но врачи не очень их одобряют.

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О плюсах и минусах кефирной диеты, «Рамблеру» рассказала эксперт – диетолог Людмила Микитюк

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Как работает кефирная диета

Главный принцип работы любой диеты, и кефирной в том числе, – ограничение калорий. Кроме того, кефир обладает мочегонным эффектом, за время диеты организм избавляется от «лишней» воды, уходит отечность, а кишечник освобождается от каловых масс. Человек действительно становится легче.

«В кефире содержится много необходимых для организма человека полезных веществ. Самые важные — пребиотики и бифидобактерии. Они помогают работе желудочно-кишечного тракта, нормализуют пищеварение. При этом кисломолочный напиток содержит мало углеводов, а значит, и калорий. Организм на кефирной диете задействует собственные ресурсы. Ускоряется метаболизм, и лишние килограммы уходят».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

В чем преимущество кефирной диеты

Наш эксперт – диетолог Людмила Микитюк – выделяет несколько плюсов кефирной диеты.

«Первым и самым главным плюсом кефирной диеты является то, что основной продукт стоит недорого. Второй несомненный плюс – очень быстрое похудение. Будьте готовы к тому, что ваша талия заметно уменьшится, а ремень можно будет застегивать на самую первую дырочку. Приятный вкус – вот, что порадует всех, кто любит кефир. Сидеть на диете в свое удовольствие – лучший вариант. Улучшение пищеварения и обмена веществ».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Выдержать кефирную диету довольно сложно, поэтому не меньшей популярностью стали пользоваться следующие версии:

кефирно-гречневая диета,

кефирно-яблочная диета.

По названию не трудно догадаться, что, кроме кефира, допускается употребление яблок или гречки - кому что нравится.

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Чем опасна кефирная диета

По мнению Людмилы Микитюк, диету нельзя начинать, если у человека имеются болезни органов пищеварения. Кефирная диета строго противопоказана при следующих заболеваниях:

язва желудка и двенадцатиперстной кишки,

гастрит,

колит,

панкреатит.

«Категорически запрещено применять кефирную диету людям с повышенной кислотностью желудочного сока».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Людмила Микитюк предупреждает: прежде, чем садиться на диету, в особенности – монодиету, к которой и относится кефирная, необходимо подготовить и защитить организм от нежелательных реакций, сопряженных с резкой потерей веса. Худеющих «на кефире» могут начать беспокоить следующие симптомы:

слабость,

тошнота,

головная боль,

нарушение стула,

высыпания на коже,

симптомы, указывающие на интоксикацию.

По мнению Людмилы Микитюк, причин тому несколько.

«Это может происходить по причине попадания в кровь метаболитов, которые образуются в результате интенсивного расщепления жировых отложений. Резко изменившийся режим питания зачастую может провоцировать и обострение хронических заболеваний ЖКТ, например, обострение гастрита».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Можно ли повторять

«Недельная кефирная диета — довольно сильный стресс для организма, – говорит Людмила Микитюк. – Поэтому повторять ее рекомендуется не чаще одного раза в сезон».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Действительно на кефирной диете организм получает питательные вещества только из одного продукта, а этого катастрофически мало для поддержания всех процессов жизнидеятельности. Энергию организм начинает добывать прежде всего из мышечной ткани, тогда как жировая остается на месте. Кроме мышц, пострадают и другие органы.

«Если слишком часто практиковать кефирные диеты, то состояние волос, зубов и костей не улучшится, а ухудшится».

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Как похудеть без вреда для организма

На самом деле работать нужно не только с питанием, но и с психологией. Строгие ограничения работают в моменте, но в перспективе результат может быть прямо противоположный. Человек решил соблюдать строгую диету, продержался положенное количество времени, но спустя время не только вернулся к прежней системе питания, но и начал есть больше с упором на сладкое, жирное и соленое. То есть все то, что было запрещено на диете. Конечно же, вес быстро вернется, причем не только тот, что ушел, но даже больше. Что же делать?

Для начала стоит примириться с мыслью, что здоровый образ жизни – это ежедневная рутина. Каждое утро вы умываетесь и чистите зубы, не задумываясь об альтернативах. Тот же самый подход должен быть и к питанию, с той лишь разницей, что в этом случае у вас гораздо больше инструментов. Нельзя сбросить вес за неделю, а потом вернуться как ни в чем не бывало к старым привычкам. Их нужно менять постепенно.

А дальше – дело техники. Рассчитайте необходимое для вас ежедневное количество калорий с помощью одного из калькуляторов, которых великое множество в интернете. Спланируйте свой рацион и следите за тем, чтобы каждый день получать необходимое количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. Если ваша цель похудеть, ежедневную калорийность рациона можно снизить на 10 процентов, но не больше. Так процесс похудения пойдет медленно, но верно. Это не будет стрессом для организма, а вы добьетесь лучшего результата, хотя и не сразу, зато на всю жизнь.

Кефир - прекрасный продукт, который непременно стоит включить в рацион, но он должен стать его частью, а не основой.