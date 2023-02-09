Мясников назвал плюсы и минусы приема гормонов в менопаузе

При этом прием гормонов увеличивает риск инсульта, тромбоэмболии, холецистита, развития астмы. Как отметил Мясников, противопоказаниями для ГЗТ являются беременность, болезни печени, недавний тромбоз, семейная история рака груди, миома матки, камни желчного пузыря, мигрень и судорожные расстройства.

Кроме того, врач дал женщинам рекомендации. Если есть симптомы, связанные с менопаузой (приливы, раздражительность, плохой сон и самочувствие), женщинам в возрасте 45-59 лет может подойти гормональная терапия, но ее общая продолжительность не должна превышать десяти лет, а эстрогены должны применяться в возможно минимальных дозах.