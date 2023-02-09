Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
51 минуту назад

Мясников назвал плюсы и минусы приема гормонов в менопаузе

Мослента

Плюсы и минусы гормонально-заместительной терапии (ГЗТ) в менопаузе назвал в личном Telegram-канале телеведущий, врач-кардиолог Александр Мясников.

Мясников назвал плюсы и минусы приема гормонов в менопаузе
Фото: МослентаМослента

«По данным медиков, отмечается улучшение самочувствия, уменьшение приливов, упругость кожи; уменьшение числа сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности; снижение риска развития диабета и рака толстого кишечника; ГЗТ считается профилактикой остеопороза и снижает вероятность переломов», — написал Мясников.

При этом прием гормонов увеличивает риск инсульта, тромбоэмболии, холецистита, развития астмы. Как отметил Мясников, противопоказаниями для ГЗТ являются беременность, болезни печени, недавний тромбоз, семейная история рака груди, миома матки, камни желчного пузыря, мигрень и судорожные расстройства.

Кроме того, врач дал женщинам рекомендации. Если есть симптомы, связанные с менопаузой (приливы, раздражительность, плохой сон и самочувствие), женщинам в возрасте 45-59 лет может подойти гормональная терапия, но ее общая продолжительность не должна превышать десяти лет, а эстрогены должны применяться в возможно минимальных дозах.

Здоровье,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители