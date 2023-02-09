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1 час назад

Можно ли воспалённое горло лечить горячим чаем

Ferra.ru

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что горячий чай не способствует снятию боли и лечению воспалённого горла.

Можно ли воспалённое горло лечить горячим чаем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Распространённый миф о том, что если выпить побольше горячего чая, получится вылечить больное горло, не соответствует действительности. Как раз горячая, обжигающая жидкость может усилить боль и воспалительный процесс, из-за чего усилится отёк. Горячий напиток может повредить слизистую.

Агапкин отметил, что холодное мороженое лучше подойдёт для купирования боли и воспаления в горле, чем горячий чай. Такой эффект возможен за счёт низкой температуры продукта. Мороженое успокоит раздражение, поможет частично снять отёк.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Сергей Агапкин,
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