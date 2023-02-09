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1 час назад

Врачи назвали женскую мастурбацию полезной для здоровья

Lenta.ru

Мастурбация помогает снять напряжение и избавиться от боли во время менструации, утверждает гинеколог Соня Бахлани. Она и другие врачи назвали практику женского самоудовлетворения полезной для здоровья в статье для Yahoo Life UK.

Врачи назвали женскую мастурбацию полезной для здоровья
Фото: UnsplashUnsplash

Во время мастурбации и оргазма организм вырабатывает ряд гормонов хорошего самочувствия, в том числе эндорфины, дофамин и окситоцин. Бахлани рассказала, что мастурбация во время менструации не только снимает боль, но и улучшает общее самочувствие.

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Увеличивается приток крови к гениталиям, возможно, даже к клитору, что приводит к повышению чувствительности и удовольствия. Выброс окситоцина во время оргазма является естественным болеутоляющим.

Мастурбация является отличной тренировкой мышц таза, уверяет гинеколог Рэйчел Гельман. «Мышцы тазового дна играют важную роль в сексе. Люди часто сосредотачиваются на сокращении и укреплении этих мышц и не думают о расслаблении. Но у большинства людей гиперактивные или жесткие мышцы тазового дна, и им нужно научиться их расслаблять», — объясняет она. И этому навыку отлично способствует самоудовлетворение.

На 40 процентов повышается болевой порог при мастурбации.

Мастурбация помогает снять стресс и поддержать психическое здоровье несколькими способами, отметила сексолог Мадлен Манро. Мастурбация активирует гипоталамус и таламус, отвечающие за удовольствие. При этом активность в области мозга, отвечающей за страх и тревогу, уменьшается, что приводит к ощущению счастья.

Оргазм способствует выработке гормона вазопрессина, улучшающего сон. Также после оргазма снижается количество походов в туалет по ночам, так как вазопрессин является антидиуретиком.

Кроме того, что мастурбация сжигает около трех килокалорий в минуту, она является отличной тренировкой для сердца. Во время самоудовлетворения сердце бьется чаще, как и при обычном сексе, что положительно влияет на его здоровье, добавила секс-консультант Барбара Сантини.

«Я рекомендую самоудовлетворение почти каждому клиенту. В это время можно изучить, какие движения, шлепки и иные действия в постели вам нравятся. Это улучшает сексуальную жизнь в общем», — подвела итог Манро.

Ранее сексолог Россияна Лучкина развеяла популярные мифы о мастурбации. Она отметила, что мастурбация не влияет на либидо и желание заниматься сексом с партнером.

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