Врач перечислил самые распространенные виды рака у женщин

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что чаще всего онкологические заболевания поражают кожу и легкие. При этом женщины рискуют столкнуться еще и с проблемами с репродуктивной системой.
В беседе с журналистами кандидат медицинских наук рассказал, что чаще всего злокачественные опухоли могут появиться на коже, в легких, а также в толстой кишке. Из-за того, что половые органы женщин все время находятся в контакте с внешней средой, они могут столкнуться с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, передает издание NEWS.ru.
– У женщин же на первом месте стоит рак молочных желез и всей репродуктивный системы в целом. Это связано с тем, что все эти органы, если говорить по-простому, являются первой линией обороны нашего организма, так как постоянно контактируют с внешней средой, – цитирует СМИ врача.