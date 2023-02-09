Врач перечислил самые распространенные виды рака у женщин

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что чаще всего онкологические заболевания поражают кожу и легкие. При этом женщины рискуют столкнуться еще и с проблемами с репродуктивной системой.

В беседе с журналистами кандидат медицинских наук рассказал, что чаще всего злокачественные опухоли могут появиться на коже, в легких, а также в толстой кишке. Из-за того, что половые органы женщин все время находятся в контакте с внешней средой, они могут столкнуться с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, передает издание NEWS.ru.