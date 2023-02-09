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1 час назад

Российский врач перечислил самые распространенные виды рака у женщин

Vse42.ru

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что чаще всего онкологические заболевания поражают кожу и легкие. При этом женщины рискуют столкнуться еще и с проблемами с репродуктивной системой.

Врач перечислил самые распространенные виды рака у женщин
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами кандидат медицинских наук рассказал, что чаще всего злокачественные опухоли могут появиться на коже, в легких, а также в толстой кишке. Из-за того, что половые органы женщин все время находятся в контакте с внешней средой, они могут столкнуться с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, передает издание NEWS.ru.

– У женщин же на первом месте стоит рак молочных желез и всей репродуктивный системы в целом. Это связано с тем, что все эти органы, если говорить по-простому, являются первой линией обороны нашего организма, так как постоянно контактируют с внешней средой, – цитирует СМИ врача.

Здоровье,
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