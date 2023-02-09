Китайские ученые заявили на Международной конференции по инсульту в Далласе о пользе экстракта семян сельдерея для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и защиты мозга от инсульта. «Вечерняя Москва» попросила нейрохирурга и невролога Рустема Гайфутдинова прокомментировать открытие коллег.

Собеседник издания подчеркнул, что применение этого растительного экстракта относится к нетрадиционной медицине и возможно лишь как вспомогательное.

«Если мы говорим о развитии тромба, то в таком случае пациенту показаны не экстракты на основе сельдерея, а тромболитическая терапия», — заявил врач.

Для профилактики экстракт семян сельдерея можно использовать, но, по словам медика, непродолжительное время и только на отдельных этапах профилактики тромбозов. Назначает дозу лечащий врач.

Прием растительного препарата на начальных этапах лечения инсульта допустим, но при наличии осложнений его воздействие и исцеляющие свойства будут минимальными, резюмировал невролог.

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