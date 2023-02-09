Психолог: женская мастурбация улучшает сон

Женская мастурбация может улучшить сон благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе, сообщила психолог и секс-консультант Барбара Сантини. Врачи отметили, что мастурбация также помогает справиться с болью при месячных.

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«Мастурбация до оргазма способствует выработке гормона под названием вазопрессин, который улучшает сон. Эффект окситоцина может помочь успокоить нервную систему, что способствует выработке мелатонина (гормона, вызывающего сонливость)», — сказала Сантини Yahoo Life UK.

По ее словам, вазопрессин является антидиуретиком, поэтому мастурбация поможет снизить частоту походов в туалет ночью. Кроме того, мастурбация тренирует сердечно-сосудистую систему, отметила Сантини.

Гинеколог Соня Бахлани рассказала, что так можно уменьшить боль во время месячных. Также мастурбация помогает при болях в области таза, отметила доктор Рэйчел Гельман, специалист по тазовому дну. Помимо этого, так можно снять стресс, поменять отношение к своему телу и улучшить свою сексуальную жизнь, передает издание.