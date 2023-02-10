Как бегать дома без беговой дорожки, чтобы похудеть

Это упражнение можно выполнять не дольше 15 минут.

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Эдуард Кузьминов, профессиональный боец лиги «Наше Дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО:

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Первое, что необходимо знать человеку, который только погружается в спорт и хочет похудеть — бега на месте не существует. Более правильное название этого упражнения — высокое поднимание колен. Оно очень энергозатратное, его выполнение потребует много усилий.

Рекомендую делать его подходами. Для выполнения ставьте таймер примерно на минуту, старайтесь максимально ускориться, поднимая высоко колени. В промежутке отдыха имитируйте прыжки на скакалке, невысоко подпрыгивая над поверхностью. Эффективным вариантом тренировки будет выполнение пяти таких кругов.

Этот жиросжигающий комплекс можно дополнить упражнением «Джампинг Джек». Оно лёгкое в исполнении, но очень энергозатратное, что позволяет сжечь больше калорий. Его можно делать дольше минуты. Если вы подготовленный спортсмен, сможете выполнять упражнение от 3 до 10 минут. Таким образом, появляется хорошая возможность вымотать себя.

Хороший эффект от прыжковых упражнений будет, если делать их не более 15 минут. При более длительном выполнении организм подстроится под нагрузку, и процессы замедлятся. Старайтесь менять упражнения и их интенсивность во время тренировки.

Важно понимать, что похудение – это щепетильный момент. В первую очередь нужно строго соблюдать диету, высчитывать калории, заменять «плохие» углеводы на полезные и насыщать организм минералами. В рационе обязательно должна быть зелень, конечно, если у вас нет противопоказаний. Если вы не создадите себе грамотный рацион и не будете его придерживаться, никакие тренировки не помогут вам похудеть настолько, насколько вам бы хотелось.

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Как усилить эффект жиросжигания?

Если строго соблюдать диету и выполнять хотя бы 30 минут в день перечисленные выше упражнения, у вас получится сбросить вес. Существует способ быстрее вывести застоявшуюся воду из организма – специализированные мази и костюмы-сауны. Их можно купить в любом спортивном магазине.

Если вы будете использовать костюм-сауну, выберите одно упражнение (высокое поднимание колен или имитацию прыжков на скакалке) и делайте его в течение какого-то времени. Начинайте с минуты-двух и постепенно увеличивайте время в комфортном для себя темпе. Таким образом, вам удастся сбросить вес за более короткое время. Но способ с костюмом и мазями подойдёт далеко не всем. Прежде чем экспериментировать, проконсультируйтесь со своим врачом на предмет отсутствия противопоказаний.

Будет очень здорово, если вы дополните свои жиросжигающие тренировки упражнением «вакуум». Оно тренирует внутренние мышцы пресса, которые не прорабатываются при выполнении классических упражнений. Если вы включите «вакуум» в свой тренировочный план, вскоре живот будет выглядеть намного красивее.

Однако это упражнение также полезно не всем, у него есть особенности. Его нельзя делать при некоторых заболеваниях, а также во время месячных и беременности. Если вы не уверены, что упражнение подойдёт вам, перед выполнением проконсультируйтесь с врачом.