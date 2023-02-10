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1 час назад

Как вегетарианцам избежать ломкости костей? Объясняет диетолог

Секрет Фирмыиещё 1

Плотность костей у людей, которые придерживаются вегетарианской или даже веганской диеты, с годами снижается быстрее, чем у тех, кто включает в рацион мясо и молочные продукты. По словам диетолога Марины Макиши, этому процессу можно противостоять, даже не возвращая в рацион мясо. Купировать нужно прежде всего недостаток кальция и белка.

Диетолог: как вегетарианцам избежать ломкости костей
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Недостаток кальция связан с отсутствием в рационе продуктов животного происхождения, в первую очередь молочных. Ну а за белок, разумеется, отвечает мясо.

Врач рассказала, что вегетарианцы также сталкиваются с анемией и дефицитом цинка. В связи со всем этим рекомендуется не становиться «жёсткими веганами». И если уж вы исключили из рациона мясо, оставляйте хотя бы в нём сыр, молоко и морепродукты.

Также специалист предупредила, что у женщин в менопаузу значительно повышается риск остеопороза. В связи с этим, чтобы держать кости в хорошем состоянии, стоит в том числе принимать кальций, железо и цинк в биодобавках.

Ранее стало известно, что известный телеведущий Николай Дроздов выписался из больницы, куда ранее попал с переломами и трещинами. По словам его жены, в последние годы зоолога стали мучить проблемы с серьёзными травмами костей, происходившими при любом падении. По рекомендации врачей Дроздов даже отказался от вегетарианства, которое практиковал с начала 70-х годов.

Здоровье,Николай Дроздов,
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