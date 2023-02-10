Диетолог: как вегетарианцам избежать ломкости костей

Плотность костей у людей, которые придерживаются вегетарианской или даже веганской диеты, с годами снижается быстрее, чем у тех, кто включает в рацион мясо и молочные продукты. По словам диетолога Марины Макиши, этому процессу можно противостоять, даже не возвращая в рацион мясо. Купировать нужно прежде всего недостаток кальция и белка.

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Недостаток кальция связан с отсутствием в рационе продуктов животного происхождения, в первую очередь молочных. Ну а за белок, разумеется, отвечает мясо.

Врач рассказала, что вегетарианцы также сталкиваются с анемией и дефицитом цинка. В связи со всем этим рекомендуется не становиться «жёсткими веганами». И если уж вы исключили из рациона мясо, оставляйте хотя бы в нём сыр, молоко и морепродукты.

Также специалист предупредила, что у женщин в менопаузу значительно повышается риск остеопороза. В связи с этим, чтобы держать кости в хорошем состоянии, стоит в том числе принимать кальций, железо и цинк в биодобавках.