Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
2 часа назад

Врач составил рейтинг главных суперфудов

Мослента

Рейтинг главных суперфудов составил в личном Telegram-канале врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко.

Врач составил рейтинг главных суперфудов
Фото: МослентаМослента

На первом месте среди полезных для здоровья продуктов в его чарте находятся ягоды годжи, которые богаты антиоксидантами и аминокислотами, содержат витамины группы В, благоприятно влияющие на восстановительные процессы в организме. В качестве замены подойдут более доступные облепиха, шиповник и черная смородина. Эти российские ягоды богаты витаминами группы B, C, PP, магнием, калием, органическими веществами и фитонцидами. Они также укрепляют иммунитет, поддерживают работу сердца и сосудов и замедляют окислительные процессы, что особенно важно для молодости кожи, отметил медик.

Благодаря запасам клетчатки, кальция и растительного белка ценны семена чиа. Вместо них можно использовать и семена льна, улучшающие работу ЖКТ, понижающие уровень сахара, выводящие токсины и активирующие мозговую деятельность. Также Улищенко включил в рейтинг суперфудов батат, в составе которого есть кальций, магний и железо, и его заменитель — тыкву. Овощ богат каротиноидами, минералами, пантотеновой кислотой, витаминами С и E, снижает вероятность рака и заболеваний сердца, освобождает от соли.

Белок, клетчатка, фолиевая кислота, витамины группы В есть в киноа, зеленой гречке и пшене. Также в рейтинг попала спирулина, сине-зеленая водоросль, которая, как и морская капуста, содержит йод, белок и витамины В12.

Ранее кардиолог перечислила полезные для сосудов продукты.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители