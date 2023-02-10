Врач составил рейтинг главных суперфудов

Рейтинг главных суперфудов составил в личном Telegram-канале врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко.

Фото: Мослента Мослента

На первом месте среди полезных для здоровья продуктов в его чарте находятся ягоды годжи, которые богаты антиоксидантами и аминокислотами, содержат витамины группы В, благоприятно влияющие на восстановительные процессы в организме. В качестве замены подойдут более доступные облепиха, шиповник и черная смородина. Эти российские ягоды богаты витаминами группы B, C, PP, магнием, калием, органическими веществами и фитонцидами. Они также укрепляют иммунитет, поддерживают работу сердца и сосудов и замедляют окислительные процессы, что особенно важно для молодости кожи, отметил медик.

Благодаря запасам клетчатки, кальция и растительного белка ценны семена чиа. Вместо них можно использовать и семена льна, улучшающие работу ЖКТ, понижающие уровень сахара, выводящие токсины и активирующие мозговую деятельность. Также Улищенко включил в рейтинг суперфудов батат, в составе которого есть кальций, магний и железо, и его заменитель — тыкву. Овощ богат каротиноидами, минералами, пантотеновой кислотой, витаминами С и E, снижает вероятность рака и заболеваний сердца, освобождает от соли.

Белок, клетчатка, фолиевая кислота, витамины группы В есть в киноа, зеленой гречке и пшене. Также в рейтинг попала спирулина, сине-зеленая водоросль, которая, как и морская капуста, содержит йод, белок и витамины В12.