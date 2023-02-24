Четыре популярные диеты, которые опасны для здоровья

"Как похудеть быстро?" — этим вопросом ежедневно задаются миллионы людей. Кто-то пробует сбросить вес при помощи голодания, кто-то пьет исключительно смузи, другие ограничивают себя в углеводах. При этом мало кто задумается, что большинство этих способов наносит непоправимый вред организму. "Рамблер" узнал, какие популярные диеты на самом деле портят наше здоровье.
Монодиета диета — это тип диеты, который характеризуется употреблением в пищу только одного продукта. Их существует огромное количество: яблочная, кефирная, творожная, мясная, гречневая, шоколадная и другие.
Несмотря на то, что в последнее время со всех сторон трубят о вреде монодиет, у них все равно остается огромное количество последователей. Очень просто есть один продукт и терять вес.
Дефициты могут привести к необратимым последствиям для здоровья: анемии, остеопорозу, саркопении, нарушению работы желудочного- кишечного тракта, снижению выработки гормонов, в том числе и половых, бесплодию, депрессии и так далее. Кроме того, нередко монодиеты могут спровоцировать различные расстройства пищевого поведения, вплоть до анорексии и булимии.
Многие мировые диетологические ассоциации утверждают, что при условии правильного планирования строгое вегетарианство является здоровой и полноценной системой питания, подходит людям любого возраста и может помочь в профилактике и лечении некоторых заболеваний.
Вегетарианство способствует снижению уровня холестерина, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, улучшению естественного детокса организма, уменьшению риска злокачественных новообразований. При этом в организм поступает большое количество витаминов, минералов, природных антиоксидантов, пищевых волокон!
Львиную долю этих веществ или их активные формы мы получаем из пищи животного происхождения, либо они просто лучше из нее усваиваются! Не последнюю роль здесь играют генетические аспекты: у большинства европейцев (в отличие, от азиатов), например, плохо усваивается Омега3 из растительных источников, им необходимо получать эти жизненно важные полиненасыщенные жирные кислоты из жирной морской рыбы или икры. Поэтому быть здоровым вегетарианцем не так просто! Нужно очень внимательно планировать свой рацион и не забывать про добавки.
Таких диет очень много, все они подразумевают потребление белковых продуктов почти в неограниченных количествах и полное исключение источников простых и сложных углеводов.
Высокобелковые диеты хорошо переносятся, дают прекрасное чувство насыщения, первое время вес снижается достаточно быстро, в основном, за счет того, что происходит расщепление гликогена (хранилище глюкозы в организме) и вместе с ним уходит лишняя жидкость, затем подключаются уже другие механизмы и начинается расщепление жира.
Также по мнению врача, негативно сказывается на состоянии кишечника также полное исключение сложных углеводов (это все крупы, злаки, бобовые, корнеплоды), которые помимо важных витаминов и минералов содержат большое количество пищевых волокон, служащих едой для полезных жителей его микробиоты. Кроме того, потребление большого количества белка на постоянной основе повышает риск развития мочекаменной болезни и подагры.
Кетодиета изначально успешно применялась для лечения эпилепсии у детей, в этом случае в рационе преобладает большое количество жиров. Но в настоящее время все больше людей используют ее для снижения веса, что далеко не всегда оправдано.
Ни одна диета не дает долгосрочного эффекта похудения и может быть вредна для здоровья. Как правило, после временного снижения веса люди возвращаются в прежнее состояние, а иногда набирают еще больше, чем до начала соблюдения диеты.
Самый эффективный способ снизить вес раз и навсегда, поддерживать при этом здоровье и хорошую физическую форму — с помощью специалистов подобрать персональную систему питания и образа жизни, которые вы сможете соблюдать постоянно!