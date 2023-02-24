Четыре популярные диеты, которые опасны для здоровья

"Как похудеть быстро?" — этим вопросом ежедневно задаются миллионы людей. Кто-то пробует сбросить вес при помощи голодания, кто-то пьет исключительно смузи, другие ограничивают себя в углеводах. При этом мало кто задумается, что большинство этих способов наносит непоправимый вред организму. "Рамблер" узнал, какие популярные диеты на самом деле портят наше здоровье.

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Монодиета

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Монодиета диета — это тип диеты, который характеризуется употреблением в пищу только одного продукта. Их существует огромное количество: яблочная, кефирная, творожная, мясная, гречневая, шоколадная и другие.

Несмотря на то, что в последнее время со всех сторон трубят о вреде монодиет, у них все равно остается огромное количество последователей. Очень просто есть один продукт и терять вес.

Такие ограничительные диеты приводят к развитию сильнейших дефицитов макронутриентов и микронутриентов. Ни один из продуктов, какой бы он прекрасный не был, не сможет в одиночку обеспечить организм всеми необходимыми белками, жирами, углеводами, водо- и жирорастворимыми витаминами, пищевыми волокнами, антиоксидантами и другими важными веществами.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Дефициты могут привести к необратимым последствиям для здоровья: анемии, остеопорозу, саркопении, нарушению работы желудочного- кишечного тракта, снижению выработки гормонов, в том числе и половых, бесплодию, депрессии и так далее. Кроме того, нередко монодиеты могут спровоцировать различные расстройства пищевого поведения, вплоть до анорексии и булимии.

Строгое вегетерианство или веганство

Многие мировые диетологические ассоциации утверждают, что при условии правильного планирования строгое вегетарианство является здоровой и полноценной системой питания, подходит людям любого возраста и может помочь в профилактике и лечении некоторых заболеваний.

Вегетарианство способствует снижению уровня холестерина, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, улучшению естественного детокса организма, уменьшению риска злокачественных новообразований. При этом в организм поступает большое количество витаминов, минералов, природных антиоксидантов, пищевых волокон!

Однако полный отказ от пищи животного происхождения чреват дефицитами: ретинола (активная форма витамина А), витамина Д3, витамина В12, Омега3, кальция, цинка, железа, некоторых незаменимых аминокислот, что может приводить к неприятным последствиям: анемии, нарушениям зрения, снижению иммунитета, либидо, гормональным нарушениям, саркопении, остеопорозу и другим.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Львиную долю этих веществ или их активные формы мы получаем из пищи животного происхождения, либо они просто лучше из нее усваиваются! Не последнюю роль здесь играют генетические аспекты: у большинства европейцев (в отличие, от азиатов), например, плохо усваивается Омега3 из растительных источников, им необходимо получать эти жизненно важные полиненасыщенные жирные кислоты из жирной морской рыбы или икры. Поэтому быть здоровым вегетарианцем не так просто! Нужно очень внимательно планировать свой рацион и не забывать про добавки.

Кремлевская диета и другие высокобелковые диеты

Таких диет очень много, все они подразумевают потребление белковых продуктов почти в неограниченных количествах и полное исключение источников простых и сложных углеводов.

Высокобелковые диеты хорошо переносятся, дают прекрасное чувство насыщения, первое время вес снижается достаточно быстро, в основном, за счет того, что происходит расщепление гликогена (хранилище глюкозы в организме) и вместе с ним уходит лишняя жидкость, затем подключаются уже другие механизмы и начинается расщепление жира.

Основная ошибка всех, кто начинает придерживаться такой системы питания — употребление белковых продуктов: мяса, птицы, рыбы, яиц, сыров в неограниченных количествах. Это приводит к повышенной нагрузке на пищеварительную систему, усугубляет воспалительные процессы органов ЖКТ, нарушает баланс микробиоты кишечника и, в целом, негативно влияет на здоровье.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Также по мнению врача, негативно сказывается на состоянии кишечника также полное исключение сложных углеводов (это все крупы, злаки, бобовые, корнеплоды), которые помимо важных витаминов и минералов содержат большое количество пищевых волокон, служащих едой для полезных жителей его микробиоты. Кроме того, потребление большого количества белка на постоянной основе повышает риск развития мочекаменной болезни и подагры.

Из-за недостатка некоторых витаминов и минералов данные диеты могут спровоцировать развитие остеопороза, болезней сердца и сосудов, гормональные нарушения, проблемы с фертильностью, расстройства нервной системы, тревожные состояния, депрессию.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Кетодиета и диеты Аткинса

Кетодиета изначально успешно применялась для лечения эпилепсии у детей, в этом случае в рационе преобладает большое количество жиров. Но в настоящее время все больше людей используют ее для снижения веса, что далеко не всегда оправдано.

Желательно соблюдать данный протокол питания под контролем специалиста в течение ограниченного промежутка времени. У некоторых так называемое «вхождение в кетоз» (это процесс образования кетоновых тел, которые служат альтернативным источником энергии для клеток организма в условии резкого дефицита глюкозы) сопровождается негативными эффектами: состоянием сильнейшей интоксикации, спутанностью сознания, лабильностью настроения, обострением хронических заболеваний, повышением уровня холестерина, образованием камней в желчном пузыре и прочего.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Ни одна диета не дает долгосрочного эффекта похудения и может быть вредна для здоровья. Как правило, после временного снижения веса люди возвращаются в прежнее состояние, а иногда набирают еще больше, чем до начала соблюдения диеты.

Самый эффективный способ снизить вес раз и навсегда, поддерживать при этом здоровье и хорошую физическую форму — с помощью специалистов подобрать персональную систему питания и образа жизни, которые вы сможете соблюдать постоянно!