Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Диетолог и эндокринолог Майра Рау сообщила, что зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса. Ее слова приводит РИА Новости.

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Специалист подчеркнула, что зернобобовые при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон.

Также Рау отметила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.