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2 часа назад

Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Lenta.ruиещё 4

Диетолог и эндокринолог Майра Рау сообщила, что зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса. Ее слова приводит РИА Новости.

Диетологи назвали идеальные продукты для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист подчеркнула, что зернобобовые при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон.

Также Рау отметила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Диетолог Маргарита Королева посоветовала употреблять зернобобовые в вечернее время. По ее словам, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна. Специалист также подчеркнула, что зернобобовые культуры содержат белок, большое количество минеральных веществ, витаминов и клетчатки.

Здоровье,Маргарита Королева,
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