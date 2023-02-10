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3 часа назад

Эндокринолог Михалева рассказала, кому противопоказано пить кофе

runews24.ru

Напиток не рекомендуется пить беременным и кормящим женщинам, детям.

Эндокринолог рассказала, кому противопоказано пить кофе
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, кому противопоказано пить кофе. Об этом написал портал «Прайм».

Медик сообщила, что напиток вредно пить беременным и кормящим женщинам, детям. Помимо этого, людям с повышенным давлением и аритмией, потому что кофе влияет на сердечный ритм.

В случае, если женщина пьёт большое количество кофе, у неё может ухудшиться всасывание железа в организме и развиться анемия.

Эндокринолог подчеркнула, что беременным и кормящим важно не пить много кофе. По словам Михалевой, большое количество кофеина может отрицательно влиять на плод, вызывать повышенное сердцебиение.

Напиток плохо влияет на сон и настроение маленьких детей, если кормящая женщина пьёт много кофе.

Кофе бодрит и даёт организму энергию, но важно помнить, что чрезмерное употребление напитка – более четырёх чашек в день повышает риск остеопороза, особенно у людей старше 50 лет. Кофеин влияет на эффективность лекарственных препаратов для лечение сахарного диабета и тироксин.

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