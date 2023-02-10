Эндокринолог рассказала, кому противопоказано пить кофе

Напиток не рекомендуется пить беременным и кормящим женщинам, детям.
Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, кому противопоказано пить кофе. Об этом написал портал «Прайм».
Медик сообщила, что напиток вредно пить беременным и кормящим женщинам, детям. Помимо этого, людям с повышенным давлением и аритмией, потому что кофе влияет на сердечный ритм.
В случае, если женщина пьёт большое количество кофе, у неё может ухудшиться всасывание железа в организме и развиться анемия.
Эндокринолог подчеркнула, что беременным и кормящим важно не пить много кофе. По словам Михалевой, большое количество кофеина может отрицательно влиять на плод, вызывать повышенное сердцебиение.
Напиток плохо влияет на сон и настроение маленьких детей, если кормящая женщина пьёт много кофе.
Кофе бодрит и даёт организму энергию, но важно помнить, что чрезмерное употребление напитка – более четырёх чашек в день повышает риск остеопороза, особенно у людей старше 50 лет. Кофеин влияет на эффективность лекарственных препаратов для лечение сахарного диабета и тироксин.