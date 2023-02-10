Ускоряем метаболизм: как похудеть без диет и запретов

Простые хитрости значительно изменят состояние здоровья и фигуру.

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Вы точно встречали их: изящных, стройных девушек, которые закусывают огромный бургер шоколадкой, а, заметив ваш удивленный взгляд, отвечают: «Просто хороший обмен веществ!». В сети много страшилок о том, как метаболизм замедлится, как только вам исполнится 30, килограммы тут же начнут прилипать к талии, а избавиться от них станет куда сложнее.

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Эндокринологи и специалисты по питанию этот миф опровергают: обмен веществ замедляется лишь в глубокой старости, а до этого остается примерно на одном уровне. Но все же его можно ускорить, если прибегнуть к несложным советам. А значит, и похудеть станет значительно проще.

Найдите спокойствие

Кортизол, гормон стресса, заметно влияет на метаболизм. Чтобы снизить его уровень, нужно найти для себя что-то успокаивающее. Даже чтение или просто лежание на диване может стать спасением для тревожных людей. Поймите, что снижает тревогу именно у вас: медитация, йога, прогулки или ленивый отдых на кровати. Не стесняйтесь этого и отдыхайте!

Откажитесь от алкоголя

Точнее, от его постоянного употребления: вечерний бокал вина замените на чашку травяного чая или кружку какао без сахара. Превратите чаепитие в ритуал, наливайте в самую красивую чашку напиток, включите мягкий свет, устройтесь поудобнее и откройте любимую книгу. Посвятите это время только себе.

Пританцовывайте

Старайтесь двигаться, как только это возможно. Пританцовывайте, пока моете посуду, чистите зубы, переминайтесь с носочков на пятки в очереди магазина. Даже небольшое движение помогает ускорить метаболизм и привести мышцы в тонус.

Пейте кофе

Вопреки стереотипам, одна-две кружки кофе в день не наносят вреда организму, зато оказывают сильный антиоксидантный эффект, бодрят и помогают обмену веществ. Старайтесь не добавлять в напиток молоко или сливки, улучшите вкус корицей, лимоном, мускатным орехом.

Измените образ жизни

Нет, речь не идет об отказе от любимого торта или ежедневных тренировок. Но, если большую часть дня вы сидите, то постарайтесь компенсировать недостаток движения небольшими разминками: раз в час вставайте, спуститесь по лестнице, выполните несколько приседаний или наклонов. Пусть 5—7 минут каждый час будет посвящено активности. Эта небольшая хитрость снижает риск сахарного диабета и помогает нормализовать метаболизм.

Ешьте больше овощей