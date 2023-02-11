Почему упражнения на пресс не избавят вас от жира на животе

Врач-терапевт Ольга Чиркова опровергла способность упражнений на пресс избавлять от жира на животе.
По её словам, при регулярном выполнении комплекса упражнений на пресс, мышечные кубики действительно появятся, но не будут видны, поскольку жир с живота и боков всё равно никуда не уйдёт. Чтобы избавиться от такой жировой прослойки, придётся придерживаться диеты как вспомогательного средства для спорта.
Для подчёркнутого пресса необходим регулярный полноценный сон — между тренировками организм должен отдыхать; не менее важно отсутствие стресса. Из рациона должны быть исключены быстрые углеводы, трансжиры, соления, копчёности. Нужно потреблять больше зернобобовых, овощей, фруктов, белков.
Кроме того, врач порекомендовала чередовать кардио- и силовые тренировки. И только в крайнем случае придётся обратиться к абдоминопластике — объёмному оперативному вмешательству, осуществляемому с целью восстановления эстетических пропорций живота.
Правильно питайтесь: никаких быстрых углеводов, трансжиров, солений и копчёностей. Больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых. Считайте калории: необходим очень небольшой дефицит. Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон. Ольга Чиркова Врач-терапевт
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