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38 минут назад

Почему упражнения на пресс не избавят вас от жира на животе

Ferra.ruиещё 1

Врач-терапевт Ольга Чиркова опровергла способность упражнений на пресс избавлять от жира на животе.

Почему упражнения на пресс не избавят вас от жира на животе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, при регулярном выполнении комплекса упражнений на пресс, мышечные кубики действительно появятся, но не будут видны, поскольку жир с живота и боков всё равно никуда не уйдёт. Чтобы избавиться от такой жировой прослойки, придётся придерживаться диеты как вспомогательного средства для спорта.

Для подчёркнутого пресса необходим регулярный полноценный сон — между тренировками организм должен отдыхать; не менее важно отсутствие стресса. Из рациона должны быть исключены быстрые углеводы, трансжиры, соления, копчёности. Нужно потреблять больше зернобобовых, овощей, фруктов, белков.

Кроме того, врач порекомендовала чередовать кардио- и силовые тренировки. И только в крайнем случае придётся обратиться к абдоминопластике — объёмному оперативному вмешательству, осуществляемому с целью восстановления эстетических пропорций живота.

Правильно питайтесь: никаких быстрых углеводов, трансжиров, солений и копчёностей. Больше овощей, фруктов, белков, зернобобовых. Считайте калории: необходим очень небольшой дефицит. Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода. Чередуйте кардио- и силовые тренировки. Делайте лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон. Ольга Чиркова Врач-терапевт

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Жир на животе,Жир на животе,Ольга Чиркова,
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