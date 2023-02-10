Ошибочно думать, что упражнения на пресс и бока помогут избавиться от жировых отложений в этих местах. Что принесет больший эффект, News.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

По мнению специалиста, только тренировки не помогут привести фигуру в порядок, если питание остается неполноценным, богатым трансжирами и быстрыми углеводами. Соленья и копчености врач также рекомендовала исключить. Чиркова напомнила, что в основе правильного питания лежит потребление фруктов и овощей, бобовых, зерновых и белковой пищи при соблюдении суточной калорийности.

«Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода», — отметила эксперт.

От тренировок тоже не стоит отказываться. Лучшим жиросжигающим эффектом, по словам терапевта, обладают кардио- и силовые тренировки, чередующиеся между собой. Немалую пользу принесут лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон.

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