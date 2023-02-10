Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
47 минут назад

Терапевт Чиркова раскрыла, как избавиться от жира на животе

Мира Маркина

Ошибочно думать, что упражнения на пресс и бока помогут избавиться от жировых отложений в этих местах. Что принесет больший эффект, News.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

По мнению специалиста, только тренировки не помогут привести фигуру в порядок, если питание остается неполноценным, богатым трансжирами и быстрыми углеводами. Соленья и копчености врач также рекомендовала исключить. Чиркова напомнила, что в основе правильного питания лежит потребление фруктов и овощей, бобовых, зерновых и белковой пищи при соблюдении суточной калорийности.

«Высыпайтесь: недостаток сна и стрессы увеличивают выработку грелина — гормона голода», — отметила эксперт.

Почему голодание не помогает похудеть

От тренировок тоже не стоит отказываться. Лучшим жиросжигающим эффектом, по словам терапевта, обладают кардио- и силовые тренировки, чередующиеся между собой. Немалую пользу принесут лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон.

Ранее мы рассказывали, можно ли продлить молодость без пластической хирургии.

Здоровье,Видео,Ольга Чиркова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители