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11 минут назад

Студентка регулярно красила волосы в домашних условиях и облысела

Lenta.ru

Студентка из Великобритании Шэннон Стэндэдж лишилась части волос после многократных процедур окрашивания в домашних условиях. Соответствующими кадрами она поделилась с изданием The Sun.

Студентка регулярно красила волосы дома и облысела
Фото: UnsplashUnsplash

На размещенных фото девушка предстала с натуральными вьющимися прядями каштанового цвета. Героиня материала рассказала, что с 2017 года регулярно красила волосы в разные оттенки. Она призналась, что в течение четырех лет подряд выпрямляла локоны утюжком.

По словам Стэндэдж, после ряда экспериментов она решила перекрасить волосы из черного в фиолетовый цвет. «Когда я смыла осветлитель, локоны начали выпадать пучками. Я запаниковала, что лысею, и воспользовалась кондиционером, но стало только хуже», — посетовала она. На опубликованных снимках видно, что пряди британки стали короткими и тонкими.

В заключение студентка продемонстрировала фото со стрижкой пикси и волосами естественного светло-русого оттенка. «Я пришла к парикмахеру и попросила его кардинально сменить мне имидж, чтобы вернуть былую уверенность в себе», — объяснила Стэндэдж.

В декабре 2022 года блогерша Элли Мэй Грейди самостоятельно сделала укладку и лишилась части волос. Сначала героиня материала продемонстрировала запутанные влажные пряди. По словам Грейди, она хотела завить локоны без помощи стайлинговых средств и решила сделать кудри, скрутив волосы в тугие жгуты перед сном. Наутро юзерша попыталась расчесать волосы, после чего в ее руке осталась часть выпавших прядей.

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