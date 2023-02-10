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2 часа назад

Как определить у себя дефицит магния и что с этим делать

Ferra.ru

По данным эпидемиологических исследований, в России около 30% жителей имеют дефицит магния. Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова рассказала, почему появляется недостаток этого вещества и как с этим справиться.

Как определить у себя дефицит магния и что с этим делать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магний участвует в сотнях различных процессов регуляции и обмена: в синтезе белка, построении костной ткани, усвоении глюкозы и др. В основном дефицит этого вещества развивается из-за шести факторов:

Стресс. Напряженная физическая работа. Злоупотребление алкоголем. Воздействие высоких температур: жаркий климат, горячие цеха, избыточное посещение бань. Беременность и лактация. Гормональная контрацепция.

Кроме того, может повлиять питание. Например, потребление преимущественно мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов, а также солёных.

Дефицит магния может проявиться в виде сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, синдрома хронической усталости, нарушения сна, болезней вен, повышенной нервно-мышечной возбудимости. Однако заниматься самодиагностикой не стоит. При подозрении на дефицит, следует проконсультироваться с врачом.

Норма потребления магния в сутки составляет: 65 мг для детей в возрасте 1 3 лет, 110 мг для 4 10 лет и 350 мг для подростков и взрослых.

При этом суточную норму магния можно получать как из пищевых продуктов, так и из питьевой воды. Наибольшее содержание магния встречается в таких продуктах как миндаль и кешью, шпинат, пшеница, соевое молоко, черная фасоль и бобы эдамаме, бурый рис, овсянка, лосось и картофель с кожурой. Мария Кулешова Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР»

Для профилактики специалисты рекомендуют покупать специальные фильтры. Таких моделей на российском рынке несколько, как пример — у бренда «Барьер» есть фильтры линейки «БАРЬЕР АКТИВ». Они обогащают воду до уровня содержания магния примерно 40 мг/л.

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