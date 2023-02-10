Врач предостерег об опасности горячего душа сразу после мороза

Принимать горячий душ сразу после мороза, не дав организму адаптироваться к изменению температуры, опасно для сердца и сосудов, предупредил в интервью Pravda.Ru врач-терапевт поликлиники N2 Магадана Зандан Доржиев.

"В сильный холод периферические сосуды в теле сужаются, чтобы сэкономить тепло, а центральные, напротив, расширяются. А под воздействием горячей воды начинается обратный процесс, причем довольно быстро. Это шок для сосудов и всего организма, их не следует подвергать таким нагрузкам", — пояснил Доржиев.

Принимая душ, врач посоветовал увеличивать температуру воды постепенно, по мере привыкания. Он так же отметил, что вредна и обратная ситуация с выходом на мороз после горячей ванны или бани, особенно для людей неподготовленных. Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала почему стоит надевать шапку в холодную погоду.