Тренер назвал способ удержать результат после похудения

Тренер Тайлер Рид из США назвал способы удержать результат после похудения.
Эксперт отметил, что качество сна напрямую влияет на снижение веса, так как нехватка отдыха усиливает чувство голода. Для улучшения самочувствия тренер рекомендует делать 15-минутный комплекс упражнений на растяжку, который оказывает благоприятное воздействие на состояние мышц.
Для удержания результата после похудения специалист предлагает выполнять движения на растяжение мышц бедер, ягодиц и подколенных сухожилий в течение 60-90 секунд.Также расслабиться поможет "поза ребенка": для этого необходимо сесть на колени, положить корпус на пол, вытянув руки вперед.
Кроме того, за два-три часа до сна эксперт советует приглушить свет, отключить все гаджеты и выполнить два-три подхода упражнений на дыхание животом, лежа на спине. Об этом пишет Lenta.