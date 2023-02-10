Тренер назвал способ удержать результат после похудения

Тренер Тайлер Рид из США назвал способы удержать результат после похудения.

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Эксперт отметил, что качество сна напрямую влияет на снижение веса, так как нехватка отдыха усиливает чувство голода. Для улучшения самочувствия тренер рекомендует делать 15-минутный комплекс упражнений на растяжку, который оказывает благоприятное воздействие на состояние мышц.

Для удержания результата после похудения специалист предлагает выполнять движения на растяжение мышц бедер, ягодиц и подколенных сухожилий в течение 60-90 секунд.Также расслабиться поможет "поза ребенка": для этого необходимо сесть на колени, положить корпус на пол, вытянув руки вперед.