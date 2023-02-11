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2 часа назад

Как орех: сколько приседаний делать в день, чтобы добиться результата

Eva.ru

Приседания — самые известные упражнения для укрепления ягодичных мышц. Однако, как и во всем, есть свои нюансы. Важно знать не только технику выполнения, но и придерживаться регулярности. Хотите упругую попу? Читайте далее.

Сколько приседаний делать в день, чтобы добиться результата
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Преимущество приседаний в том, что их очень просто выполнять, и вам не нужно никакого оборудования, чтобы практиковать это упражнение дома. Вы можете делать это перед телевизором, чистя зубы или во время приготовления пищи!

Чтобы выполнить «идеальный присед», поставьте ноги на ширине плеч и слегка разверните носки наружу. Затем постарайтесь опуститься как можно ниже, а затем медленно подняться. Будьте внимательны, следите за положением коленей, которые должны оставаться на одной линии с носками. Встаньте прямо и не поднимайте пятки! Это непросто, но это сулит вам отличные результаты...

В чем преимущества приседаний?

Выполнение приседаний имеет много преимуществ для вашего тела. Они не только позволяют укрепить и увеличить объем ягодиц, но и укрепляют мышцы других частей нижней части тела: квадрицепсы, подколенные сухожилия, приводящие мышцы, сгибатели бедра и икры.

Чтобы нарастить еще больше мышц, добавляйте отягощение, это поможет достичь результатов быстрее, а также даст дополнительную нагрузку на спину. Приседания также помогут укрепить пресс, ну чем не идеальное упражнение?

Как часто нужно выполнять приседания?

Как сообщает издание Cosmopolitan, эксперты из Fitness Authorities (которые специализируются на спортивном питании) советуют начинать первую неделю с 20 приседаний в день. Лучше начинать с небольшого числа повторений, чтобы не торопить свое тело. Постепенно увеличивайте количество приседаний до 50 в день, чтобы ускорить метаболизм и начать сжигать калории. Если 50 приседаний кажутся вам легкими, уверенно доводите число повторений до 100.

В идеале выполнять приседания нужно за один подход. Если это слишком тяжело, вы можете разделить общее количество, чтобы сделать небольшой перерыв между двумя подходами.

Ну как, начинаем? Ведь не за горами лето...

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