Диетолог назвала россиянам идеальный продукт для похудения

Диетолог Майра Рау рассказала россиянам, что для достижения стройности фигуры отлично подойдут зернобобовые.

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В беседе с журналистами медик отметила, что включение в рацион чечевицы, фасоли и нута положительно повлияет на снижение веса. По словам специалиста по питанию, они являются идеальными продуктами для похудения, так как обладают небольшой калорийностью. Кроме того, зернобобовые богаты витаминами и минералами, передает РИА "Новости".

– Зернобобовые отлично подходят для цели снижения веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон, – цитирует СМИ Рау.

Она объяснила, что при употреблении таких продуктов человек дольше будет оставаться сытым, поэтому он с меньшей вероятностью будет дополнительно что-то есть.