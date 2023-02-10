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36 минут назад

Диетолог назвала россиянам идеальный продукт для похудения

Vse42.ru

Диетолог Майра Рау рассказала россиянам, что для достижения стройности фигуры отлично подойдут зернобобовые.

Диетолог назвала россиянам идеальный продукт для похудения
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметила, что включение в рацион чечевицы, фасоли и нута положительно повлияет на снижение веса. По словам специалиста по питанию, они являются идеальными продуктами для похудения, так как обладают небольшой калорийностью. Кроме того, зернобобовые богаты витаминами и минералами, передает РИА "Новости".

– Зернобобовые отлично подходят для цели снижения веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон, – цитирует СМИ Рау.

Она объяснила, что при употреблении таких продуктов человек дольше будет оставаться сытым, поэтому он с меньшей вероятностью будет дополнительно что-то есть.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что диетолог Евгения Пегова предложила россиянам способ похудения к весне без нагрузок и диет.

Здоровье,
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