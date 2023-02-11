Как сбросить лишний вес, почти не меняя привычек?

Стройная фигура, подтянутые формы – это ли не мечта большинства современных женщин и мужчин? Но далеко не всем удается достичь желаемого.

Фото: Мир24 Мир24

Зачастую совладать с лишними килограммами не могут даже те, кто следит за питанием, не переедает и ведет правильный образ жизни.

Видео дня

О том, что поможет распрощаться с лишними килограммами, рассказали врачи.

Помогают ли похудеть методы нетрадиционной медицины?

В интернете можно найти множество упоминаний о пользе для похудения методов нетрадиционной терапии – от иглоукалывания до массажа железными вениками. Однако врачи сходятся во мнении, что если эффект похудения и наступает, то скорее вследствие общего оздоровления организма и лечения основных заболеваний, которые мешали человеку расстаться с лишними килограммами. Вот что говорит диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Иглоукалывание. Известный метод доктора Мухиной, которая ставит иголку за ухо. Но при этом врач рекомендует пациентам питаться в рамках определенной диеты, понижать калорийность. Вес снижается, но говорить о заслуге именно иглоукалывания, как метода снижения аппетита и разгона метаболизма, сложно.

Хиджама. Хиджама включает в себя постановку банок и кровопускание. Такой метод вряд ли поможет нормализовать вес. Более того, можно навредить организму, поэтому надо быть крайне осторожным во время процедуры.

Гирудотерапия. Гирудотерапия – это использование пиявок в медицинских целях. Как и кровопускание, этот метод не оказывает ровно никакого эффекта на процесс снижения веса.

Аппликатор Ляпко. Этот метод хоть и упоминается в некоторых статьях про похудение, но не имеет к этому процессу отношения. Аппликатор Ляпко чаще всего прописывается людям с остеохондрозом. Он никак не влияет на снижение веса.

Железные веники. Возможно, они применяются для того, чтобы разбить жировые клетки. Но их мало чем можно разбить или уменьшить, поэтому это просто травматический аспект похудения. Максимум этот способ может помочь разогнать лимфу и избавить от лишних отеков.

Валик под спину. Тоже совершенно бесполезный способ снижения веса, так как он абсолютно никаким образом не оказывает влияние ни на аппетит, ни на скорость обмена веществ в организме, ни на движение или застои жидкости в теле.

Имбирь, корица, зеленый кофе. Зеленый кофе и чай обладают мочегонным эффектом, за счет чего у человека происходит снижение количества воды в организме, а также, как следствие, снижение веса. Говорить об истинном похудении тут сложно. Однако кофе может прикрепляться к рецепторам инсулина и чуть-чуть повышать метаболизм. Имбирь и корица не улучшают метаболизм и не снижают чувства голода, это просто вкусовые добавки.

Иные методы нетрадиционной медицины. «Наверное, один из самых известных и популярных нетрадиционных методов похудения – это голодание, – говорит Наталия Гридина. – Есть сухое голодание (отказ от еды, воды или другой жидкости) и не сухое (употребление воды и травяного чая, отказ от еды). Вес благодаря этому снижается, но спустя 3-7 дней после возврата из режима голодания вес полностью возвращается. Это связано с тем, что во время голодания метаболизм настолько сильно замедляется, что при возвращении привычного рациона организм начинает с удвоенной силой накапливать питательные вещества».

Лимфодренаж и дыхательная гимнастика

Невероятно большую роль в процессе похудения играет работа лимфатической системы.

«Я практикую более 15 лет, и ко мне часто приходят девушки, которые никак не могут похудеть, – говорит основатель и главный специалист центра коррекции фигуры и снижения веса Slimness Людмила Максименко. – В большинстве случаев они придерживаются норм питания, у них нет проблем с физической активностью. Но лишний вес не уходит. По опыту могу сказать, что в девяти из десяти случаев это связано с работой лимфатической системы. К сожалению, ей уделяют недостаточно внимания, и это ошибка. Именно лимфатическая система отвечает за процесс похудения».

По словам врача, замедленный обмен веществ и трудности со снижением веса – основные признаки застоя лимфы и нарушения работы всей лимфосистемы. Сигнализировать о проблеме также могут спазмы в мышцах ног. Между тем проверенные способы борьбы с застоем лимфы, целлюлитом и лишним весом очень простые. Это дыхательная гимнастика и массаж. Лимфа движется за счет диафрагмы и дыхания.

Начинайте утро с 7-10 минут дыхательной гимнастики (можете сами найти и попробовать дыхательные практики из йоги, например – пранаяму, дыхание животом). Эти упражнения помогут разогнать лимфу и улучшить ее обращение в организме. В дополнение нужен массаж ног массажным роликом. Проходите зону голени и бедер круговыми движениями по 10 минут 1-2 раза ежедневно. Ролик снимет спазмы, активизирует работу мышц и разгонит лимфу.

«Для правильной работы лимфатической системы очень важен также питьевой режим. Рекомендую начинать утро с двух стаканов горячей воды натощак для нормализации пищеварения, работы ЖКТ и вывода желчи, – говорит Людмила Максименко. – Единственное, я категорически не рекомендую принимать мочегонные препараты с целью похудения. Они нарушают нормальный водно-щелочной баланс организма».

Правильный сон для работы гормонов

Важным фактором для нормализации лимфотока является сон. Как рассказали эксперты Академии врачей UniProf, когда мы перестаем качественно спать, у нас происходит застой лимфы, застой в системе очистки организма. Тем самым мы нарушаем процесс детоксикации организма.

Как это происходит с точки зрения физиологии? Мы нарушаем наши циркадные ритмы. В соответствии с ними почки начинают работать где-то в 17-19 часов, и процесс очищения заканчивается около 5-6 утра. Когда мы не спим, нарушается процесс работы почек.

Если отсутствие сна еще дополнить приемом пищи с обилием соли, то система очистки лимфы просто блокируется. Токсины накопились за день, ночью лимфосистема не прошла круг очистки, и вот вам проблема. За день ничего не случится, а за год такой жизни – вполне.

Кроме того, если мы не спим вовремя и достаточно, то организм неправильно синтезирует мелатонин и кортизол. А ведь «гормон сна» мелатонин помогает сжигать жир и очищать наши системы. Ему мы не даем вырабатываться, зато у нас растет кортизол, чрезмерная выработка которого способствует блокировке выработки инсулина – естественного гормона, который вводит глюкозу в клетки. В результате запускаются другие процессы – гормональные, которые мешают похудеть.

Что в таком случае нужно сделать, чтобы начать терять вес? Наладить сон! В идеале нужно опираться на природные ритмы. Но мы люди городские, понимаем, что ложиться спать в 8 вечера, а вставать в 5 утра просто невозможно. Но хотя бы до 23:00 отходить ко сну – уже полдела.

Как избавиться от подсознательного стремления к набору веса?

По словам психолога, психосоматолога Елены Кацюбы, иглоукалывание, напитки для похудения и другие необычные способы действительно иногда могут быть рабочими. Определенный процент людей, особенно тех, кто искренне поверил в их эффективность, на самом деле снижает вес благодаря им. Но этот результат бывает временным, и прежние параметры очень скоро возвращаются. «Дело в том, что главная причина ожирения с помощью этих техник не устраняется. Одной из основных причин набора веса почти всегда является психологическая проблема, – говорит Елена Кацюба. – И мозг постоянно посылает сигналы организму, что худеть сейчас жизненно опасно». Вот только три примера.

Первый пример: «Не хочу отношений». Девушка планирует похудеть, но ее подсознание строит картину того, что случится, если она сбросит вес: она станет стройной, красивой, познакомится с парнем, завяжутся отношения. Но она еще не пережила прошлый травматичный опыт, когда все закончилось печально для нее. Поэтому ее мозг выстраивает баррикады против новых планов по устройству личной жизни, одна из баррикад – лишний вес, что равно (в ее понимании) некрасивой внешности. И как бы сама девушка на рациональном уровне ни понимала, что переедать плохо, ее мозг не позволит ей взять себя в руки, и она послушно продолжит есть торты и конфеты.

Второй пример: «Я должна быть как танк». На женщине лежит вся ответственность за семью, она работает, чтобы обеспечить всем необходимым детей и других членов семьи. И ее мозг понимает, что если она будет маленькой и хрупкой, то не справится с таким объемом обязательств. Как итог – женщина набирает вес. И для этого даже не нужно переедать, организм уже запрограммирован на откладывание запасов в виде жиров.

Третий пример: «Нужен запас на черный день». Человек продолжительное время находится в состоянии нестабильности. В его жизни то все идет в гору, то происходит резкое падение. И здесь тоже включается функция выживания – он не понимает, чего ждать от завтрашнего дня, тревожится, и его мозг начинает готовиться к худшему и заставляет тело набирать вес.

«Исправить ситуацию можно – проработать травму со специалистом: пережить и отпустить прошлые события или поменять отношение к сегодняшней ситуации. Если будет устранена основная причина, никакие техники для похудения уже не понадобятся», – говорит психолог.

Как способ изменения ситуации может применяться гипноз.

«Состояние гипноза позволяет работать напрямую с бессознательным, – говорит психолог-гипнотерапевт Алексей Шестаков. – И это в сочетании с методами психотерапии помогает быстро и эффективно заменить дисфункциональные убеждения на те, которые будут помогать процессу похудения, а не мешать ему. Проблемы с похудением могут иметь своей причиной травматический характер, гипноз же является одним из наиболее эффективных методов работы с психотравмами, позволяющий избавиться от травматических переживаний, справиться с травмой, переработать и переосмыслить этот опыт».

Как я сбросил вес, почти не меняя привычек?

IT предприниматель Сергей Воропаев, сбросивший 10 кг за 100 дней без отказа от привычного питания и без изнурительных тренировок, поделился с MIR24.TV своими лайфхаками.

«У меня всегда был лишний вес, – говорит Сергей Воропаев. – К 30 годам я весил 100 кг. Врачи помогли мне подсчитать, что мой оптимальный вес 80 кг. Моя задача была­ сбросить 20 кг жира, не потеряв мышцы, и дойти до веса 80 кг. Это не вопрос красоты – это вопрос выживания. В конце 2022 года за 100 дней я сбросил 10 кг жира, и продолжаю худеть».

Вот полезные советы, которые помогли похудеть Сергею Воропаеву.

От психотерапевта. Не забывайте, что не только еда питает нас энергией, но и воздух, которым мы дышим. Когда появляется голод, нужно практиковать осознанность дыхания. В этом мне помогла программа «Осознанность» на гаджетах.

От гастроэнтеролога. Перед каждым приемом пищи необходимо выпивать 200 мл воды и подождать 15 минут. Если голод не проходит, только тогда приступить к приему пищи.

И еще один совет от гастроэнтеролога: половина серотонина вырабатывается в кишечнике. Чтобы не было провалов настроения, нужно нормализовать пищеварение. «Мне назначили пробиотик сахаромицеты курсом по 14 дней через 14 дней», – говорит IT предприниматель.

От иммунолога. Мы живем в широтах с малой инсоляцией и нам необходимо постоянно поддерживать уровень витамина Д, он помогает нормализовать вес. «Врач назначил терапию витамином Д в дозировке 5000 единиц 14 дней. Я смог выровнять показатель, повысилась работоспособность, стал меньше болеть и быстрее выздоравливать», – рассказывает Сергей Воропаев.

От эндокринолога. Необходимо сдать анализы на гормоны щитовидной железы и половые гормоны. «Чтобы нормализовать тестостерон, я стал посещать через день плавание, проплывая за 1 час 60 бассейнов по 25 метров, а в дни между тренировками ходить 2,5 км в одну сторону (суммарно 5 км)», – говорит IT предприниматель.

От диетолога. Найти и заказать удобное питание, чтобы не готовить самому и не считать калории. «Моя норма потребления 2600 ккал в сутки. Я выбрал питание 2000 ккал в день. Раз в два дня приезжает доставка и привозит готовое питание. При этом есть мясо, рыба, круассаны, бургеры, сладкие десерты, пироги, запеканки, салаты и классические блюда на любой вкус. В питании я не отказался ни от чего! Просто питание стало меньше по объему», – объясняет Сергей.