«Проснулась вся в крови, вокруг бардак и разбитая бутылка»

Несмотря на то что Россия вошла в число лидеров в Европе по снижению употребления алкоголя, 30 процентов населения в стране являются тихими алкоголиками, которые злоупотребляют спиртным, но не посещают врачей. На четырех злоупотребляющих алкоголем мужчин приходится одна женщина, что немало. О том, какая жизнь ждет женщину на самом дне бутылки, «Ленте.ру» рассказали россиянки, которые смогли побороть зависимость.

«Если начнешь есть, то перестанет вставлять, а это деньги на ветер»

Арина, автор Telegram-канала об алкогольной зависимости:

В первый раз я попробовала алкоголь, когда мне было четыре года. Дома стояла жара, отец выпивал с друзьями. Воды не было, а я хотела пить, поэтому он мне дал пиво. Я тогда уже запомнила, что мне понравился вкус, и в возрасте 12-13 лет периодически стала воровать алкоголь со стола. В 15 лет я попала в детский оздоровительный лагерь, где мы стали пить с другими подростками, и после возвращения из него начала бухать уже регулярно.

Это было единственное, что мне нравилось. Сначала выпивала раз в неделю или по выходным. Чем старше я становилась, тем больше пила, — было больше свободы. Вышла замуж, затем развелась и вернулась в свой родной Екатеринбург. После этого пить стала каждый день. Вообще не понимала, что со мной происходит, — я жила одна, меня никто не контролировал.

"Я думала: хочу жить красиво, буду пить каждый день пиво или вино. Вот тут мой конец и настал"

В молодости я выпивала в компаниях. Там обычно пили парни, девчонки были непьющие, кроме меня. Я была человеком, который приносил бутылку текилы или водки и сам же ее выпивал.

Когда я пила, то теряла контроль над собой и становилась агрессивной. На один Новый год в компании я пыталась покончить жизнь самоубийством. И вообще, когда я приходила на вечеринку, люди говорили: «Убирайте ножи». Я обычно не помнила, что со мной происходило. Мне уже потом рассказывали, что я могла схватить нож. А мне казалось, что я просто поранилась.

Котелок от алкоголя срывает совсем. Тогда на новогоднем застолье я выпила две бутылки водки, как мне сказали, бутылку шампанского, и до этого целый день пила пиво, пока все остальные делали салаты.

"Я никогда ничего не готовила, просто сидела и бухала. Тогда я еще не понимала, что это и называется алкоголизм"

Постепенно все дошло до второй стадии алкоголизма. Первая — это когда пьешь по выходным и радуешься, думаешь, что алкоголь тебя социализирует. На второй у меня возникла постоянная тяга, и она больше не проходила. Другой вопрос, что я часто ее не осознавала. У меня было постоянное похмелье, я не понимала, как себя чувствую, пила какие-то обезболивающие, снотворные.

"Я не могла нормально ходить в туалет, у меня болела голова, я мало ела. Не было мышечного веса, появились бесконечные отеки. Приходила в сознание только на четыре часа днем, когда работала продавцом в магазине косметики"

Я не помню тех лет, что пила. Их как будто просто нет, они вычеркнуты. Время своей ремиссии я помню намного лучше. А тогда я ничего не запоминала — ни имена тех, с кем бухала по пять лет, ни номер телефона, ни пароль от карты. Порой даже домашний адрес забывала, слава богу, помнила имя и фамилию. Единственное, что помнила на отлично, — цены на алкоголь.

Пила я самый дешевый алкоголь и пила каждый день. В месяц я пропивала где-то 30 тысяч рублей — при том что зарабатывала 40. Отсюда у меня огромные кредитные долги.

Есть не было никакого смысла. Во-первых, если начнешь есть, то перестанет вставлять, а это деньги на ветер. У меня ведь была задача именно напиться. Да и денег не было — хватало в основном на то, чтобы купить еды коту да оплатить коммуналку.

Пила, чтобы ничего не чувствовать. Любые эмоции я в целом воспринимала как отрицательные. Моя задача заключалась в том, чтобы выключиться и стать безразличной ко всему миру, уйти в свой собственный, в котором я была самая лучшая и потрясающая, а снаружи лежала на полу обоссанная. Такая вот реальность.

Проще сказать, каких болезней не возникло во время зависимости. У меня проблемы с поясницей, периодически ее переклинивает. Нервная система просто нулевая, я постоянно сижу на антидепрессантах. Самая большая проблема — с пищеварением. Трясущиеся руки и дергающийся глаз — мое любимое. Я покрывалась какое-то время красными пятнами, это один из признаков цирроза печени.

Были и изменения во внешности. Я весила меньше на 12 килограммов, при том что выглядела гораздо плотнее, чем сейчас. В чате поддержки есть парень, который работает врачом, и он объяснил мне, как все это произошло. Это тоже один из признаков болезни печени и почек. Лицо у меня было в три раза больше, раздутое. Ноги тоже раздулись — обувь, которую я покупала тогда, сейчас мне велика на 1-1,5 cм. Сил вообще не было, я прихрамывала. Удобно было только лежать — все стабилизируется.

"По утрам я ставила себе клизму с пивом, чтобы опохмелиться. Пиво хорошо всасывалось через кишку, о таком способе мне в детстве еще рассказал отец по приколу. Подозвал и сказал: «Арина, ты знаешь, как пьют в тюрьмах?» Дошло до того, что мне необходимо было выпить с утра, потому что я просто не могла встать на работу. Я уже на тот момент начала ее прогуливать, но начальство особо не знало, потому что было в Москве"

Поначалу я боялась ставить себе клизму — думала, что могу поставить слишком много, напьюсь, и это будет видно. Бог с тем, что коллеги и так видели меня постоянно с похмелья, но если я была бы пьяной и депрессивной, то они бы тем более все заметили. Поэтому я рассчитывала дозу и уже только потом ставила себе клизму.

Бывало, что за вечер я обегала несколько магазинов. Сначала я заходила в «Красное и белое», потом в «Ленту», затем в другой магазин, потом в другое «Красное и белое». И так я курсировала по району и бегала без конца и края. Сейчас я живу в спальном районе города и часто наблюдаю людей, которые делают так же. Серьезно, мы реально верим, что нас никто не запоминает?

Начиналось все всегда с пива. Я пила, повышая градус. Обычно брала в стекле, потому что там оно сильно газированное и пьется легче. Первые две я выпивала залпом, просто открывала одну и тут же выпивала, затем другую. Дальше я уже начинала пить более-менее медленно, в моем случае это выпить алкоголь за десять минут. Потом я брала крепкое пиво, около девяти процентов. А после крепкого переходила на коньяк или водку, что для меня в целом было одинаково, потому что вкус я особо не различала. Ненавижу компании, всегда в основном пила одна. Социализация была — раз в выходные в клубе пацана снять, с подругами никогда не пила, они непьющие совершенно.

Кроме алкоголя я как-то пила медицинский этиловый спирт. Было страшно его пить, я думала, что умру. Однажды выпила духи, меня жестко ломало. Пыталась выпить стеклоочиститель — попробовала, поблевала и перестала. Периодически денег не хватало, тогда на помощь шли фунфырики. Это всегда была палочка-выручалочка. Я ходила на встречи с подругами в кафе, где нет алкоголя, притворялась, что иду покурить, а сама заходила в соседнее «Красное и белое» и покупала фунфырик вместе с пакетиком сока. Тут же выпивала и шла обратно. Встречались ведь мы обычно часов в семь, а пила я, как правило, с шести или даже раньше — в зависимости от того, сколько выпила за предыдущий день.

Когда я поняла, что у меня зависимость, то не думала, что хочу с ней справиться. Откровенно говоря, жизнь у меня была убогая, но когда ты находишься в алкоголизме, она тебя устраивает, если тело окончательно не сдает. Я ярко осознала, что у меня алкоголизм, во время ковида: поставили ограничения по продаже алкоголя с десяти утра и то ли до трех, то ли до четырех. А я обычно ходила в магазин раз пять. И тут мы стали собираться с соседями в очередь около магазина, и это была веселая картина, ведь всегда стояли одни и те же люди. У меня была такая предельно точная информация в голове — вплоть до того, что я знала, какие и когда продавцы работают.

У меня стали случаться истерики, потому что я боялась, что не успею купить выпить. Денег на доставку не было, потому что, соответственно, не было работы, так как магазины закрыли. И тогда начался марафон кредиток. Я попробовала не пить сутки, и я передумала уже в 12, потому что эта идея показалась мне абсурдной.

"В состоянии алкогольного опьянения я опять пыталась покончить с собой. Стала просыпаться — квартира разрушена, соседи на меня орут, думают, что у меня кто-то был. На Новый год соседи спасли меня с балкона, потом я словила «белку». Помню, что лежала на полу и было очень тяжело дышать. Меня, видимо, глючило, потому что я увидела смерть в плаще — она стояла и ничего не говорила. И тут у меня появилась мысль: «По ходу, я умираю»"

Через некоторое время я все же пошла в группу анонимных алкоголиков. Видела в фильмах, что это помогает. Попросила знакомого сходить со мной, так там и осталась. К психиатру и наркологу я уже пришла на третий месяц ремиссии, потому что я соблюдала рекомендации анонимной группы, а эти врачи там отсутствуют.

Попала к психиатру, потому что пить вроде как бросила, а жить все еще не хочу. Мне поставили депрессию, тревожное расстройство и стали лечить. Через четыре месяца состояние улучшилось, но нужно понимать, что лечение у психиатра тягу не снимает вообще. Мои алкогольные голоса в голове сводят меня с ума.

Иногда я вижу это как бегущую строку: надо выпить, давай выпьем, может быть, выпьем? Постоянно приходится слать все на хрен, но ноги часто буквально заносили сами в алкомаркет и до сих пор заносят.

Первые недели без алкоголя было безумно тяжело — я орала, билась об стены, ревела. У меня была жуткая светочувствительность, так как на дворе стояло лето. Был момент, что я не могла перейти срок в 14 дней, дойти до 15. Попросила подругу посидеть со мной весь вечер, пока я не усну. Закончилось все тем, что она меня привязала к кровати, а я сидела, орала и материлась.

До лечения я даже не знала, как сходить в туалет без алкоголя — постоянно была с бутылкой. Тут стала в итоге чем-то занимать руки — собирать пазл, рисовать картинки. Но часто в таком состоянии ничего не соображаешь — берешь книгу, а там все буквы расплываются.

Потом начала вести блог, потому что на группах не было времени высказываться. Оставалось много слов в голове, и надо было их куда-то девать. Все завертелось, и дороги назад не было.

Создала чат поддержки для таких же, как я. Первое время он был бесплатным. Просто включила комментарии на канале, но в итоге это все превратилось в ужас: люди набухивались и писали, как какая-то бабка из Челябинска помогла кому-то закодироваться. Затем стала ограничивать его на четыре часа. Давалось это дело тяжело, даже несмотря на то, что мне помогала команда из 12 модераторов, — кто-то из них и сам мог сорваться и уйти бухать. В итоге чат стал платным, и там остались самые замотивированные.

"Я до сих пор завидую тем, кто пьет. Я любила пить больше, чем жить, — вот в чем проблема этой болезни. Благодаря лечению мозгами я понимаю, что зависимость находится отдельно, руководит мной. Но если быть абсолютно честной, больше всего в жизни я хочу напиться"

На алкоголь подсаживаешься очень быстро, особенно если у тебя есть или были когда-то родственники-алкоголики. Когда находишься в ремиссии, то понимаешь, что алкоголь присутствует почти везде — на корпоративах, вечеринках. Его нет только на детских праздниках.

Даже в фильмах почти везде присутствует алкоголь. Если в Европе и в Штатах еще как-то показывают образ настоящего алкоголика, то в России это обычно красавица весом 45 килограммов, которая пьет виски из горла. Но если ты пьешь, ты так не выглядишь. А обычный человек потом пьет и думает, что с ним все нормально, и достаточно сходить в зал, чтобы все прошло.

Уже полтора года как я нахожусь в ремиссии. Отпустило конкретно: голова стала меньше болеть, появились силы на занятия спортом. Стали восстанавливаться умственные способности — поступила в колледж.

«Проснулась вся в крови, вокруг бардак и разбитая бутылка»

Алина:

Мое детство и юность проходили практически без алкоголя, не было шумных и пьяных компаний — максимум бутылка пива за просмотром кино раз в полгода. Потом я попала в сферу, где люди живут иначе и так проводят свое свободное время. У меня появился состоятельный муж, и закрутилась жизнь, где алкоголя было много.

Алкоголизм развивался очень стремительно. Обычно людям нужно дойти до такого состояния лет за десять-двадцать, у меня это все произошло за четыре года.

Первое осознание, что что-то идет не так, пришло, когда я выпила за ужином, а потом обнаружила себя порезанной осколками рюмки. Проснулась вся в крови, вокруг бардак и разбитая бутылка. Я даже не помнила, как это все произошло. Но друзья стали убеждать меня, что это нормально, рассказывали свои похожие истории.

На второй стадии появилась тяга, но я ее поначалу не могла отследить. Для меня все было в порядке. Яркие звоночки были тогда, когда все проблемы хотелось исключительно запить. Поругалась с мужем — пьешь, проблемы на работе — пьешь, украли кошелек — нужно выпить. А потом ты начинаешь сам неосознанно создавать проблемы, чтобы выпить: ссориться, провоцировать других людей на конфликт, и таким образом найти себе оправдание, чтобы выпить.

Память стала стремительно ухудшаться, концентрация стала нулевая. Порой я начинала говорить что-то, а слова путались сами собой.

Обычно я пила дома, на людях была в адекватном состоянии. Отключала телефон и напивалась. Чем отличается женский алкоголизм от мужского психологически — женщинам важнее, как на них посмотрят люди. Вот и мне было важно, что обо мне подумают окружающие.

"Я любила взять собаку, пойти погулять и по дороге зайти в магазин за алкоголем. Пока гуляла, успевала все допить. Мужу это не нравилось, потому что я приходила домой уже в нетрезвом состоянии. Тогда он стал просить продавцов не продавать мне выпивку, пытался давать им деньги. Иногда возвращался с работы и заставал меня в очереди в магазине. При мне он начинал ругаться с продавцами и говорил: «Посмотрите на нее, вы разве не видите, что человек спивается?»"

Конец второй стадии — запои. Поначалу они были в выходные дни: вставала, выпивала во время уборки, затем снова ложилась. А потом уже могла и в понедельник не выходить на работу.

Переломной точкой в моей зависимости стал карантин. Ходить никуда не надо, работать я заканчивала в три и уже с трех часов начинала пить. Муж приходит, а я лежу рядом с ноутбуком. Однажды он так меня сфотографировал и отправил фотографию в реабилитационную клинику. Владелец клиники — бывший наркозависимый. Он сказал: «Вези, дальше будет хуже». Я стала сопротивляться, но супруг запихнул меня в машину и сказал, что купит мне пиво. Меня привезли в клинику, за мной закрылись двери, телефон отобрали, и тут я поняла, что со мной не шутят.

Я должна была подписать медицинское согласие, чтобы меня прокололи и прокапали, но я его не дала. Уговаривали меня часов шесть — угрожали, приводили наркозависимых, которые рассказывали, как у них получилось избавиться от зависимости, — одним словом, действовали методами злого полицейского и доброго полицейского: уговаривали и угрожали.

Я сопротивлялась, и в результате мне дали телефон, чтобы я позвонила мужу. Попросила меня забрать, он, конечно же, отказался, но в итоге все равно поддался моим уговорам.

За то короткое время, что я там была, насмотрелась всякого. Ребята были и в худшем состоянии. Мне запомнилось, что меня муж привез спокойно, поддерживал и говорил, что все будет хорошо.

"А других жен спихивали поскорее в центр cо злостью и матами и успокаивались, что проведут три месяца без них"

После возвращения из клиники я какое-то время не пила, а потом случился недельный запой, и муж решил со мной развестись. Я не вышла на работу в последующие дни, сказала, что заболела, и ушла в запой минимум дней на десять. Пила каждый день почти без остановки. Думаю, что он правильно тогда поступил, иначе я бы так и не смогла справиться со своим состоянием.

Вернулась к родителям, которые не пьют, и стала искать выход из ситуации. Перепробовала многое — ТЭС-терапию, лечение со спонсором, ходила в церковь и к гадалке, посещала психиатра и нарколога.

К гадалке я попала по совету подруги, подумала, что, возможно, на меня навели порчу или проклятие. Поехала к этой женщине, она не увидела, что у меня есть проблемы с алкоголем, сначала подумала, что я хочу выйти замуж. А я на тот момент только что развелась.

Потом я все же рассказала ей, какая у меня проблема, на что она ответила, что супруг сам во всем виноват, нужно пить понемногу и пошептать в какую-то банку. Я ей не поверила и больше туда не возвращалась.

Потом на форумах по борьбе с алкоголизмом прочитала, что кому-то помогла церковь. Я пошла в храм, исповедовалась и причастилась, выдержала пост. Во время этого поста не пила, получилось это как-то сделать. Но через некоторое время снова сорвалась.

"Со спонсором я работала в анонимных алкоголиках. Это человек, с которым ты проходишь 12 шагов программы. Ты должен выполнять все его задания. Однажды мне дали задание помыть полы в подъезде. Картина была забавная: я в дорогой шубе мою полы, а соседи стоят и смотрят с удивлением. Наверное, думали, то ли скорую вызывать, то ли еще кого. Такое задание помогает избавиться от эгоизма, который присущ многим алкоголикам"

Но больше всего мне помог метод Шичко. Знаю, что не мне одной он помог избавиться от вредной привычки — кто-то с помощью него бросает курить, например. Нашла чат в Telegram и стала по нему лечиться. Сейчас нахожусь в ремиссии уже больше полутора лет.

«Вроде бы меня кто-то трогал, пока я лежала, но я точно ничего не помню»

Екатерина:

Первый раз я попробовала алкоголь в 13-14 лет, с подружками. Алкогольная зависимость стала развиваться чуть позже: мама уехала ненадолго по делам в другой город, у меня появилась свобода действий, были друзья, которые не против были забухать вместе, и пошло-поехало.

Пить я продолжила и в университете — на посвящении в студенты в одно горло выпила бутылку водки и несколько бутылок пива. Помню, что до кровати дотащили подруги.

Не скажу, что одногруппники пили часто, но я лично бухала почти каждый день. Я тогда жила на съемной квартире со взрослой парой, а потому обычно ходила пить к девочкам в общежитие: тихо доходила до алкогольного опьянения, пока они занимались своими делами, а потом тащилась пешком до автобуса.

Тогда я не особо замечала, что тянет пить каждый день, тем не менее реальность была очень печальной. Дошло уже до того, что я стала наливать себе дешевое пиво в стакан из «Макдоналдса» и до или после пар незаметно все выпивала, так как если поймали бы с алкоголем в университете, просто отчислили бы.

"Все начиналось сначала с «блейзеров», «страйков», потом перешло к пиву и водке. Доходило до того, что пила уже даже не с одногруппниками, а порой в очень мутных компаниях. Однажды вместе с подругой пошла в гости к незнакомым мужикам, они постоянно подливали нам вино, а когда увидели, что я особо не пью, то резко перестали быть такими добрыми и веселыми"

Подруга на тот момент была безумно пьяная, а я еще кое-как оставалась в трезвом состоянии. Не понимаю, каким чудом они нас все же отпустили, и ничего страшного не произошло.

Правда, подругу потом все же изнасиловали в одной из подобных пьяных компаний, но я на тот момент с ней уже не общалась. Помню, что ночью сидела во «ВКонтакте», и тут она стала присылать в беседу много сообщений: помогите, меня изнасиловали, я безумно пьяная и не знаю, что мне делать...

"Алкоголизм — это такая опасная штука, что ты не только пьешь каждый день, но и постоянно попадаешь из-за этого в самые разные опасные ситуации. Причем лучше, как правило, мне лично от алкоголя не становилось"

В университете я стала встречаться с парнем, который много пил каждый день. И, соответственно, так мы в основном и проводили свой досуг. Отношения у нас были довольно напряженные. Однажды пьяной я стала угрожать ему ножом. Сначала я думала, что делаю это в шутку, но потом все больше и больше злилась. Он кое-как меня успокоил.

Удивляюсь, как я умудрилась окончить университет, но, видимо, это особенности не очень больших российских городов. На работу я не спешила устраиваться, но пить продолжала регулярно. Со съемной квартиры мне пришлось съехать, и я жила в основном у друзей: один месяц — у одной подруги, второй месяц — у другой.

Дошло до того, что я почти не могла подняться с кровати, не выпив с утра чего-нибудь. На фоне алкоголя у меня обострился хронический гастрит плюс это все повлияло на психику — нервная система совсем ослабла. Лицо было сильно опухшим, и когда сейчас иногда пересматриваю старые фотографии, понимаю, что в дни запоя я выглядела намного старше своего реального возраста.

Помню, одна подруга предлагала мне закодироваться, но я почитала, посмотрела цены и подумала, что мне такое пока не грозит, вроде как все нормально.

"Переломным моментом оказалось то, что я обнаружила себя лицом в снегу во время одного из запоев"

Тогда телефон и деньги пропали. Вроде бы меня кто-то трогал, пока я лежала, но я точно ничего не помню.