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2 часа назад

Три главных врага диеты

Inoprosport

И это не углеводы, молочка, сахар или инсулин.

Три главных врага диеты
Фото: UnsplashUnsplash

Нездоровая пищевая среда

Это когда везде, куда упадет глаз и дотянется рука, что-то вкусненькое. Там конфеты или шоколадки, тут печеньки или орешки, в холодильнике сырки и творожки, колбаса, сосиски и т.д. Силу воли на диете гораздо проще включать в дружественной похудению среде. Так что убирайте с глаз всё это, если нельзя убрать из дома вообще. И в холодильнике тоже складывайте в отдельный контейнер и уберите его в зону свежести, чтобы при открытии холодильника все это «не прыгало» на вас.

Хаотичные перекусы

Там что-то схватил, здесь что-то подъел. Ощущения, что что-то ел, нет, а калорий много. Надо определить основные приемы пищи - у кого 2, у кого 4-5. А в остальное время еда вообще не должна быть на виду. Как одно из проявлений перекусов, одна из самых вредных привычек – доедать за ребёнком. И в остальное время можно «сидеть на диете», есть курогрудку с гречкой – и не иметь дефицита ккал. Ты и голодный, и не ешь, что любишь – все минусы диеты имеешь, а результатов нет.

Нет готовой здоровой еды

Сосиска, колбаса, сыр, хлеб всегда готовы, всякий фастфуд - понятно почему так называется. Если ты голоден, а под рукой есть то, что можно съесть быстро, не каждый будет себе мыть, резать овощи и жарить рыбу, варить крупу. Поэтому организация готовки - очень важный навык для худеющих. Здоровая еда должна быть под рукой, когда придет время еды.

Здоровье,
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