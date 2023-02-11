Три главных врага диеты

И это не углеводы, молочка, сахар или инсулин.

Фото: Unsplash Unsplash

Нездоровая пищевая среда

Это когда везде, куда упадет глаз и дотянется рука, что-то вкусненькое. Там конфеты или шоколадки, тут печеньки или орешки, в холодильнике сырки и творожки, колбаса, сосиски и т.д. Силу воли на диете гораздо проще включать в дружественной похудению среде. Так что убирайте с глаз всё это, если нельзя убрать из дома вообще. И в холодильнике тоже складывайте в отдельный контейнер и уберите его в зону свежести, чтобы при открытии холодильника все это «не прыгало» на вас.

Хаотичные перекусы

Там что-то схватил, здесь что-то подъел. Ощущения, что что-то ел, нет, а калорий много. Надо определить основные приемы пищи - у кого 2, у кого 4-5. А в остальное время еда вообще не должна быть на виду. Как одно из проявлений перекусов, одна из самых вредных привычек – доедать за ребёнком. И в остальное время можно «сидеть на диете», есть курогрудку с гречкой – и не иметь дефицита ккал. Ты и голодный, и не ешь, что любишь – все минусы диеты имеешь, а результатов нет.

Нет готовой здоровой еды