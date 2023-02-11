Какие бюстгалтеры могут довести до онкологии

Женщине сегодня не так-то просто выбрать нижнее бельё. Выбор огромен, со всех сторон давят маркетологи, реклама, стилисты, мода и т.д. В результате при выборе бюстгальтера, трусиков и других вещей дамы ориентируются на что угодно, только не на их безопасность.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

А ведь неумение выбрать лифчик может обернуться онкологическим заболеванием. О тонкостях выбора нижнего белья рассказала акушер-гинеколог Юлия Шишкина.

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Специалист обратила внимание, что женщины частенько берут себе бельё неподходящего размера. Можно сказать, это самая главная ошибка.

Вот взять хотя бы покупку трусиков. Одни берут себе на размер меньше в надежде ощутить себя «более миниатюрной», другие продолжают носить старые, хотя после похудения они стали велики.

Тесные трусики нарушают кровоток в области таза и нижних конечностей, отметила акушер в беседе с изданием «Доктор Питер». В итоге у человека появляются сосудистые звёздочки и варикозное расширение вен. А слишком «просторное» бельё просто перестаёт защищать интимную зону.

Отдельная проблема — это стринги. Медики считают их довольно опасным бельём, потому что можно подхватить инфекцию. Трусы всё-таки должны защищать паховую зону и половые органы. А у стрингов вместо ластовицы просто узкая полоска ткани, которая ничего не защищает. В итоге кишечные микробы попадают во влагалище и провоцируют бактериальный вагиноз. Иногда бактерии проникают в мочеиспускательный канал, и тогда появляется цистит (воспаление слизистой мочевого пузыря). Поэтому гинеколог посоветовала надевать стринги только по праздникам.

Переходим к лифчикам. Тут всё та же проблема неподходящего размера. Как объяснила врач, в подходящем бюстгальтере чашка полностью соответствует размеру молочной железы, не имеет свободного пространства и не пережимает грудь.

Если носить тесный лифчик, в подмышечных впадинах будет застаиваться лимфа. Потом из-за этого появятся проблемы с давлением или даже онкологические заболевания, предупредила Шишкина.

Кроме того, чересчур узкий бюстгальтер сдавливает нервные волокна, из-за чего немеют руки. Кстати, с пуш-апом тоже нужно быть аккуратнее. Этот предмет нижнего белья приподнимает молочные железы и удерживает их на специальных вставках.