Ученые выяснили, чем опасны духи

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что химические вещества, которые содержатся в духах и пластике и разрушают эндокринную систему, могут способствовать диабету у женщин. Научную работу опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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В шестилетнем исследовании участвовали 1308 женщин. У двадцатой части за время наблюдения диагностировали диабет. В их организме уровень фталатов — химических веществ, которые широко используют в производстве косметики, парфюмерии и детских игрушек — оценивали по результатам анализа мочи.

У белых женщин, воздействие фталатов на которых было сильным, было на 30-63% больше шансов заболеть диабетом. У темнокожих и женщин азиатского происхождения вероятность возникновения диабета не зависела от уровней фталатов.

Авторы исследования подчеркнули, что оценить вредное воздействие фталатов на здоровье человека необходимо, поскольку с ним люди сталкиваются ежедневно.