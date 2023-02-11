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39 минут назад

Врачи выяснили, как снизить риск смерти во время родов

Мира Маркина

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили, что, если роженица один раз примет антибиотик азитромицин, вероятность заражения крови у нее снизится на 33%. Соответствующую научную статью опубликовал New England Journal of Medicine.

Врачи выяснили, как снизить риск смерти во время родов
Фото: PxherePxhere

В исследовании участвовали почти 30 тысяч женщин, которых во время вагинальных родов разделили на две группы. Половине участниц эксперимента дали дозу азитромицина, оставшимся женщинам — плацебо.

В группе азитромицина сепсис — заражение крови — возникал на 33% реже, чем в группе плацебо. Сепсис у младенцев и мертворождение случались одинаково часто. Антибиотик также снизил риск эндометриоза, а серьезных побочных эффектов от азитромицина ни у одной женщины не возникло.

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По мнению исследователей, однократный прием азитромицина может стать доступным способом предотвратить одну из трех основных причин материнской смертности.

Ранее "Рамблер" писал о том, действительно ли вреден секс во время беременности.

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