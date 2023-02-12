Вот почему полезно принимать ванну каждый день

Известно, что принятие ванны помогает укрепить здоровье и снизить риск развития заболеваний. Для этого нужно принимать её каждый день.

Фото: Ferra Ferra

Команда учёных под руководством Синьи Хаясаки, профессора и декана факультета гуманитарных наук Токийского городского университета, в течение трёх лет наблюдала за 14 тысячами пожилых. Возраст участников составлял 65 лет и старше.

Выяснилось, что у пожилых, которые принимали ванну каждый день, вероятность появления необходимости в уходе за здоровьем, была на 29% ниже, чем у тех, кто купался реже двух раз в неделю.

Согласно результатам исследования, в котором принимали участие около 30 тысяч человек 40-50 лет, при ежедневном принятии ванны снижается риск возникновения инсульта и инфаркта миокарда.

Купание оказывает на организм три вида воздействия. Это плавучий, тепловой и гидравлический. Самый важный из них - это тепловой. При расширении кровеносных сосудов улучшается кровоток, ускоряется метаболизм, уменьшается усталость. В итоге снижается нагрузка на сердце, а кровяное давление падает.

Полезнее всего принимать ванну следующим образом. Нужно купаться в течение 10 минут в воде, температура которой - 40 градусов Цельсия. Однако если вы погружаетесь только наполовину в воду, то время пребывания в ней увеличивается до 20 минут.