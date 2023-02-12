5 утренних привычек, чтобы похудеть быстрее

Как пояснил диетолог, похудение должно сопровождаться выработкой полезных привычек. Он перечислил те, что могут стать для вас утренней рутиной.
Как уточнил диетолог, когда вы просыпаетесь утром, вы можете быть обезвожены, поэтому выпить стакан воды — отличная идея. Можно добавить в воду мяту или лимон.
Если вы начнёте завтрак с продуктов, богатых белком, таких как яйца, йогурт или арахисовая паста, вы будете чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени. Кроме того, это поможет «стабилизировать уровень сахара в крови».
Так можно добавить вес и объём к завтраку без лишних калорий.
Это может быть овсянка или цельнозерновой хлеб. Они содержат клетчатку и питательные вещества, а также обеспечивают чувство сытости.
Физическая активность — важное дополнение к здоровому питанию.