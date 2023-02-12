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42 минуты назад

5 утренних привычек, чтобы похудеть быстрее

Ferra.ru

Как пояснил диетолог, похудение должно сопровождаться выработкой полезных привычек. Он перечислил те, что могут стать для вас утренней рутиной.

5 утренних привычек, чтобы похудеть быстрее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Выпейте стакан воды.

Как уточнил диетолог, когда вы просыпаетесь утром, вы можете быть обезвожены, поэтому выпить стакан воды — отличная идея. Можно добавить в воду мяту или лимон.

2. Добавьте к завтраку продукты, богатые белком.

Если вы начнёте завтрак с продуктов, богатых белком, таких как яйца, йогурт или арахисовая паста, вы будете чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени. Кроме того, это поможет «стабилизировать уровень сахара в крови».

3. Начните есть больше фруктов.

Так можно добавить вес и объём к завтраку без лишних калорий.

4. Ешьте цельнозерновые продукты.

Это может быть овсянка или цельнозерновой хлеб. Они содержат клетчатку и питательные вещества, а также обеспечивают чувство сытости.

5. Отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе.

Физическая активность — важное дополнение к здоровому питанию.

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