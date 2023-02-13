Стало известно о неожиданной пользе кофе с сахаром

Учёные обнаружили факт, который точно порадует любителей кофе с сахаром. Специалисты доказали, что употребление такого напитка увеличивает продолжительность жизни. Ранее уже выяснилось, что сам кофе продлевает долголетие, а вот про сахар тогда ничего не говорилось. Новое исследование провели учёные Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Результаты опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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Учёные уже знали о связи умеренного потребления кофе для здоровья и увеличения продолжительности жизни, но не были уверены, поможет ли продлить жизнь добавление в напиток сахара.

Итог любителей сладкого порадует. Выяснилось, что у тех, кто выпивал 1,5–3,5 чашки кофе с сахаром, риск смерти был аж на 29–31% ниже. Участники добавляли в среднем одну чайную ложку сахара на чашку.

Анализ медицинских и генетических данных UK Biobank показал, что те, кто пьют кофе без сахара на протяжении семи лет, имеют на 16–21% меньше риска смерти по сравнению с теми, кто кофе вообще не пьёт.

Пока ещё учёные точно не знают, как сахар влияет на продолжительность жизни. Но полученные результаты указывают на то, что от сладкого кофе отказываться не стоит.

Но в другую крайность уходить также не стоит. Не нужно высыпать в чашку всю сахарницу. Да и в кофейнях иногда добавляют так много сахара, что польза от такого напитка уже кажется сомнительной, предупредили специалисты.