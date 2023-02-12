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58 минут назад

Врач предупредил об опасности лаврового листа некоторые группы людей

Мослента

Об опасности лаврового листа предупредил некоторые группы людей врач-фитотерапевт Андрей Степенский. В интервью радио Sputnik он рассказал, что пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также беременным нужно относиться к нему с осторожностью.

Врач предупредил об опасности лаврового листа
Фото: МослентаМослента

«Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки является противопоказанием для приема лаврового листа, потому что эта пряность может раздражать слизистые. При беременности лавровый лист в большом количестве употреблять нельзя», — заявил специалист.

Ранее об опасности безалкогольного пива предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он сообщил, что в этом напитке все же имеется небольшая концентрация спиртного.

Здоровье,
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